ميادة الحناوي تكشف الحقيقة كاملة حول تقنيات الذكاء الاصطناعي في حفلتها الأخيرة

بعد التداول الواسع لمقطع صوتي منسوب لميادة الحناوي عبر ، وما رافقه من ادعاءات حول استخدامها تقنيات ، خرجت الفنانة عن صمتها وأصدرت بيانًا توضيحيًا كشفت فيه حقيقة ما جرى.

وأكدت الحناوي أن المقطع الذي أثار الجدل يعود إلى حفل قديم، وقد جرى التلاعب به بطريقة أدّت إلى تشويه صوتها وإظهاره بشكل غير طبيعي، نافية تمامًا استخدامها أي برامج أو أدوات تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

وأوضحت أن الحفل المعني أُقيم في دبي عام 2021، مشيرة إلى أنها كانت تعاني يومها من زكام أثّر نسبيًا على أدائها، لكنها أصرت على إحياء الحفل احترامًا للجمهور. وأضافت أن الأداء الأصلي للحفل كان ناجحًا ونال إشادات واسعة، وأن النسخة المتداولة تم تحريفها بشكل متعمّد.

ولم تخفِ ميادة استياءها من مروّجي هذه الشائعة، ووصفتهم بـ"الذباب الإلكتروني" الذي يسعى لتضليل الرأي العام، مستنكرة الادعاء بأن ما ظهر في الفيديو له صلة بالذكاء الاصطناعي، قائلة: "وهل يُعقَل أن يكون تفاعل الجمهور ذكاءً اصطناعيًا؟".

وشددت الحناوي على أن صوتها ما يزال حاضرًا وقادرًا على اعتلاء خشبة المسرح من دون أي دعم تقني، مؤكدة أنها لن تفكر في استخدام الذكاء الاصطناعي إلا في حال اعتزالها الجلوس ، مطمئنة جمهورها إلى أنها بخير وتواصل تقديم فنها بأسلوبها الطبيعي المعتاد.