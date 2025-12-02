16
فنون ومشاهير
بدون ماكياج… ممثلة شابة بإطلالة جديدة والجمهور يعلق (صور)
Lebanon 24
02-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
شاركت الممثلة
المصرية
الشابة
رحمة حسن
جمهورها صورًا جديدة من أحدث ظهور لها عبر حسابها على موقع "إنستغرام".
وظهرت رحمة في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة وبدون ماكياج، مما أثار إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.
وكانت آخر أعمال رحمة حسن في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إيجار قديم" عام 2022، الذي شارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الدراما مثل
شريف منير
،
صلاح عبدالله
،
محمد الشرنوبي
،
ميمي جمال
وفرح، من تأليف
عمرو الدالي
وإخراج
طارق لطفي
.
