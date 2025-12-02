بدون ماكياج… ممثلة شابة بإطلالة جديدة والجمهور يعلق (صور)

Advertisement

وظهرت رحمة في الصور بإطلالة كاجوال بسيطة وبدون ماكياج، مما أثار إعجاب متابعيها الذين أشادوا بجمالها الطبيعي.وكانت آخر أعمال رحمة حسن في الدراما التلفزيونية من خلال مسلسل "إيجار قديم" عام 2022، الذي شارك فيه مجموعة من أبرز نجوم الدراما مثل ، ، ، وفرح، من تأليف وإخراج .