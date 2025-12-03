23
فنون ومشاهير
بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)
Lebanon 24
03-12-2025
|
02:50
photos
مُجددا ارتدت
السورية
أنجي خوري
الحجاب بعدما كانت قد تراجعت عن توبتها وخلعت الحجاب وأحدثت جدلاً واسعا بين الجمهور.
وأطلت أنجي في فيديو ظهرت فيه وهي تنشد أناشيد دينية، وعلقت قائلة: "إن شاء الله السنة الجاي أنا بالحج".
وكانت أنجي أعلنت قبل أيام انها تعرّضت للنصب من قبل أحد الأشخاص، حيث سرق منها آلاف الدولارات.
