فنون ومشاهير

بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)

Lebanon 24
03-12-2025 | 02:50
مُجددا ارتدت السورية أنجي خوري الحجاب بعدما كانت قد تراجعت عن توبتها وخلعت الحجاب وأحدثت جدلاً واسعا بين الجمهور.
وأطلت أنجي في فيديو ظهرت فيه وهي تنشد أناشيد دينية، وعلقت قائلة: "إن شاء الله السنة الجاي أنا بالحج".
 
 
 
 
وكانت أنجي أعلنت قبل أيام انها تعرّضت للنصب من قبل أحد الأشخاص، حيث سرق منها آلاف الدولارات. 

