بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)

وأطلت أنجي في فيديو ظهرت فيه وهي تنشد أناشيد دينية، وعلقت قائلة: "إن شاء الله السنة الجاي أنا بالحج". مُجددا ارتدت الحجاب بعدما كانت قد تراجعت عن توبتها وخلعت الحجاب وأحدثت جدلاً واسعا بين الجمهور.وأطلت أنجي في فيديو ظهرت فيه وهي تنشد أناشيد دينية، وعلقت قائلة: "إن شاء الله السنة الجاي أنا بالحج".

وكانت أنجي أعلنت قبل أيام انها تعرّضت للنصب من قبل أحد الأشخاص، حيث سرق منها آلاف الدولارات.