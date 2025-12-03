Advertisement

فنون ومشاهير

بعد انفصالهما.. للمرة الأولى أحمد فهمي يكشف تفاصيل "مُفاجئة" بشأن طلاقه من هنا الزاهد

Lebanon 24
03-12-2025 | 03:48
للمرة الأولى كشف الفنان المصري أحمد فهمي عن  أسباب "مُفاجئة" حول طلاقه من الفنانة هنا الزاهد، مشيراً إلى أنه "ترك المنزل الزوجي لهنا لمدة 8 أشهر بعد تصاعد الخلافات بينهما خلال  الفترة التي سبقت انفصالهما بشكل نهائي".
وقال فهمي في لقاء صحافي: "هنا أبلغتني أنها تضع كامل تركيزها على فيلمها الجديد، وأنها لا ترغب في العودة إلى منزل والدتها آنذاك".

وتابع: "تركت بيتي لمدة 8 أشهر، وتنقلت بين منزل والدتي وأحد الفنادق، لم يكن أحد سعيدًا بهذا الوضع، لكنني أردت إراحة هنا بالشكل الذي يرضيها، إلى أن وصلنا في النهاية إلى قرار الانفصال".

وأضاف: "هنا لم تحفظ لي هذا الموقف، يكفي أننا أصبحنا نتحدث عن علاقتنا في البرامج التلفزيونية، هذه أول مرة أتعرض فيها لموقف من هذا النوع، رغم أنني تزوجت  قبلها مرتين، من منة حسين فهمي وشهد رمزي، وما زالت علاقتي بهما قائمة على التقدير والاحترام المتبادل". 

وقال انه "ابتعد عن هنا أكثر من مرة خلال فترة زواجهما"، مشيرا إلى أنه "عندما كان يحدث خلاف بينهما، كان صوت العقل يتدخل، إلى جانب عدد من الأصدقاء الذين نصحوهما بالابتعاد عن بعضهما البعض لفترة، والتفكير بهدوء حتى تزول أي خلافات بينهما".
هنا الزاهد

أحمد فهمي

حسين فهمي

أحد سعيد

أحمد ف

مصري

بيتي

