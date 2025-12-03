22
بيروت
طرابلس
صور
جبيل
صيدا
جونية
النبطية
زحلة
بعلبك
بشري
بيت الدين
كفردبيان
فنون ومشاهير
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
03-12-2025
|
04:15
تعرّض
النجم التركي مراد
جمجير لوعكة صحية مفاجئة في منزله يوم الأربعاء الماضي فتم نقله إلى وحدة العناية المركزة في أحد
المستشفيات الخاصة
في إسطنبول.
واستدعت حالته تدخلاً طبياً سريعاً.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر عن المستشفى، تبيّن أنّ جمجير يعاني من نزيف داخلي حاد تسببت به إصابته بالديدان المعوية، وهي حالة خطيرة قد تتفاقم في حال عدم التدخل الطبي الفوري.
وذكر البيان أن الممثل البالغ 49 عاماً تلقّى العلاجات الأولية بنجاح، وأن وضعه الصحي بدأ يميل إلى الاستقرار خلال الساعات الأخيرة، مع احتمال خروجه من العناية المركزة إذا استمرت المؤشرات الإيجابية على النحو نفسه.
