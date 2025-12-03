21
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
Lebanon 24
03-12-2025
|
06:51
A-
A+
أثارت عارضة الأزياء التونسيّة
ريم السعيدي
قلق مُحبيها، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية "
ستوري
" عبر حسابه على "
انستغرام
".
وبينما أطلت
السعيدي
وهي في السرير، أشارت إلى أنّها مريضة، وقالت إنّها بحاجة إلى طبيب، وإلى العناية، من دون تحديد نوع مرضها.
