فنون ومشاهير

ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)

Lebanon 24
03-12-2025 | 06:51
أثارت عارضة الأزياء التونسيّة ريم السعيدي قلق مُحبيها، من خلال صورة نشرتها عبر خاصية "ستوري" عبر حسابه على "انستغرام".
 وبينما أطلت السعيدي وهي في السرير، أشارت إلى أنّها مريضة، وقالت إنّها بحاجة إلى طبيب، وإلى العناية، من دون تحديد نوع مرضها.
 
 
