نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ

Advertisement

بعد تداول عن تدهور حالتها الصحية، كشف يوسف مدير أعمال الفنانة ، أنّ "الأزمة الصحية الأخيرة كانت حادة لدرجة تطلبت دخول الفنانة العناية المركزة للمرة الثانية منذ سفرها إلى العاصمة قبل نحو أربعة أشهر، لإجراء فحوصات دقيقة ومتابعة علاجها بعد تعرضها لجلطة دماغية في آب الماضي".وأوضح الغيث لـ"Et بالعربي"، أنّ "الأزمة الصحية الأخيرة جاءت نتيجة بعض الالتهابات الحادة التي ظهرت فجأة، إلا أن الفريق الطبي نجح في السيطرة على الحالة بعد تقديم العلاج والمضادات الحيوية المناسبين".وأكد أنّ "حياة تتابع علاجها تحت إشراف طبي دقيق"، معرباً عن شكره للجمهور والفنانين الذين دعوا لها بالشفاء، وطلب استمرار الدعاء لها.وأشار إلى أنّ "الوضع الصحي الحالي للفنانة مستقرّ بعد التدخل الطبي الفوريّ". (الامارات 24)