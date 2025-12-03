21
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
18
o
النبطية
15
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ
Lebanon 24
03-12-2025
|
08:03
A-
A+
photos
0
A+
A-
بعد تداول
أخبار
عن تدهور حالتها الصحية، كشف يوسف
الغيث
مدير أعمال الفنانة
الكويتية
حياة الفهد
، أنّ "الأزمة الصحية الأخيرة كانت حادة لدرجة تطلبت دخول الفنانة العناية المركزة للمرة الثانية منذ سفرها إلى العاصمة
البريطانية
لندن
قبل نحو أربعة أشهر، لإجراء فحوصات دقيقة ومتابعة علاجها بعد تعرضها لجلطة دماغية في آب الماضي".
Advertisement
وأوضح الغيث لـ"Et بالعربي"، أنّ "الأزمة الصحية الأخيرة جاءت نتيجة بعض الالتهابات الحادة التي ظهرت فجأة، إلا أن الفريق الطبي نجح في السيطرة على الحالة بعد تقديم العلاج والمضادات الحيوية المناسبين".
وأكد أنّ "حياة
الفهد
تتابع علاجها تحت إشراف طبي دقيق"، معرباً عن شكره للجمهور والفنانين الذين دعوا لها بالشفاء، وطلب استمرار الدعاء لها.
وأشار إلى أنّ "الوضع الصحي الحالي للفنانة مستقرّ بعد التدخل الطبي الفوريّ". (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
Lebanon 24
إبنتها أطلقت نداء إستغاثة... نقل فنانة قديرة إلى العناية المركّزة بعد تدهور وضعها الصحيّ
03/12/2025 16:33:21
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
Lebanon 24
سقط وأُصيب في رأسه... نقل إبن فنانة شهيرة إلى العناية المركّزة
03/12/2025 16:33:21
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
بعد إجرائه عملية جراحية.. نقل فنان شهير إلى العناية المركزة (صورة)
03/12/2025 16:33:21
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
Lebanon 24
شعر بإعياء وفقد وعيه.. إدخال فنان قدير إلى العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مُفاجئة (صورة)
03/12/2025 16:33:21
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
حياة الفهد
البريطانية
البريطاني
الامارات
الكويتية
الكويتي
الكويت
كويتي
قد يعجبك أيضاً
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
Lebanon 24
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
06:51 | 2025-12-03
03/12/2025 06:51:43
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
Lebanon 24
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
04:15 | 2025-12-03
03/12/2025 04:15:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انفصالهما.. للمرة الأولى أحمد فهمي يكشف تفاصيل "مُفاجئة" بشأن طلاقه من هنا الزاهد
Lebanon 24
بعد انفصالهما.. للمرة الأولى أحمد فهمي يكشف تفاصيل "مُفاجئة" بشأن طلاقه من هنا الزاهد
03:48 | 2025-12-03
03/12/2025 03:48:25
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)
Lebanon 24
بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)
02:50 | 2025-12-03
03/12/2025 02:50:32
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
Lebanon 24
هدية من "LBCI" للبابا.. ولاوون الرابع عشر يتعهد بمواصلة المساعي من أجل السلام في لبنان (فيديو)
10:14 | 2025-12-02
02/12/2025 10:14:13
Lebanon 24
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
Lebanon 24
حريق ضخم في معمل لتدوير البلاستيك بالحريشة – الكورة… وعمليات الإخماد مستمرة (فيديو)
12:34 | 2025-12-02
02/12/2025 12:34:18
Lebanon 24
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
Lebanon 24
بينها لبنان... إسرائيل تستعدّ لحرب على 4 جبهات
10:00 | 2025-12-02
02/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
Lebanon 24
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
03/12/2025 12:14:45
Lebanon 24
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
Lebanon 24
وفاة ابن 15 عاما.. فيديو لحادث سير مروّع على طريق الزرارية – أرزي
13:52 | 2025-12-02
02/12/2025 01:52:17
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:51 | 2025-12-03
ريم السعيدي تُثير قلق مُحبيها: أحتاج إلى طبيب (صورة)
04:15 | 2025-12-03
تعرّض لنزيف داخلي حاد.. نقل نجم تركي شهير للعناية المركزة (صورة)
03:48 | 2025-12-03
بعد انفصالهما.. للمرة الأولى أحمد فهمي يكشف تفاصيل "مُفاجئة" بشأن طلاقه من هنا الزاهد
02:50 | 2025-12-03
بعد تعرّضها للنصب.. أنجي خوري تتحجب مُجدداً وتنشد الأناشيد الدينية (فيديو)
00:14 | 2025-12-03
كشفت سراً عن نصرالله.. باميلا الكيك تُعلن إصابتها بهذا المرض (فيديو)
23:00 | 2025-12-02
بدون ماكياج… ممثلة شابة بإطلالة جديدة والجمهور يعلق (صور)
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
03/12/2025 16:33:21
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24