نُقِلَت إلى العناية المركّزة للمرّة الثانيّة.. وكيل أعمال فنانة عربيّة شهيرة يكشف آخر تطورات وضعها الصحيّ

Lebanon 24
03-12-2025 | 08:03
Doc-P-1450377-639003714082869031.jpg
Doc-P-1450377-639003714082869031.jpg photos 0
بعد تداول أخبار عن تدهور حالتها الصحية، كشف يوسف الغيث مدير أعمال الفنانة الكويتية حياة الفهد، أنّ "الأزمة الصحية الأخيرة كانت حادة لدرجة تطلبت دخول الفنانة العناية المركزة للمرة الثانية منذ سفرها إلى العاصمة البريطانية لندن قبل نحو أربعة أشهر، لإجراء فحوصات دقيقة ومتابعة علاجها بعد تعرضها لجلطة دماغية في آب الماضي".
وأوضح الغيث لـ"Et بالعربي"، أنّ "الأزمة الصحية الأخيرة جاءت نتيجة بعض الالتهابات الحادة التي ظهرت فجأة، إلا أن الفريق الطبي نجح في السيطرة على الحالة بعد تقديم العلاج والمضادات الحيوية المناسبين".

وأكد أنّ "حياة الفهد تتابع علاجها تحت إشراف طبي دقيق"، معرباً عن شكره للجمهور والفنانين الذين دعوا لها بالشفاء، وطلب استمرار الدعاء لها.

وأشار إلى أنّ "الوضع الصحي الحالي للفنانة مستقرّ بعد التدخل الطبي الفوريّ". (الامارات 24)
 
 
 
