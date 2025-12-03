Advertisement

فنون ومشاهير

السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي

Lebanon 24
03-12-2025
قضت محكمة القاهرة الجديدة، بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاشتراك في تزوير "شيك بنكي" منسوب للفنانة بوسي، وتقديمه إلى النيابة ببلاغ كاذب للإيقاع بها.
وتقدم المحامي الخاص ببوسي ببلاغ رسمي للجهات المختصة، بعد اكتشافها صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة إصدار "شيك" من دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أية علاقة أو تعاملات بينها وبين الشاكي المزعوم. (العربية)
