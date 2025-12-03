السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي

قضت ، بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاشتراك في تزوير "شيك بنكي" منسوب للفنانة ، وتقديمه إلى ببلاغ كاذب للإيقاع بها.

وتقدم المحامي الخاص ببوسي ببلاغ رسمي للجهات المختصة، بعد اكتشافها صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة إصدار "شيك" من دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أية علاقة أو تعاملات بينها وبين الشاكي المزعوم. (العربية)