السجن 3 سنوات للمتهمين باستغلال "شيكات" الفنانة بوسي
Lebanon 24
03-12-2025
|
10:32
A-
A+
photos
0
A+
A-
قضت
محكمة القاهرة الجديدة
، بحبس عدد من المتهمين لمدة 3 سنوات، بعد إدانتهم بالاشتراك في تزوير "شيك بنكي" منسوب للفنانة
بوسي
، وتقديمه إلى
النيابة
ببلاغ كاذب للإيقاع بها.
وتقدم المحامي الخاص ببوسي ببلاغ رسمي للجهات المختصة، بعد اكتشافها صدور حكم غيابي بحبسها في جنحة إصدار "شيك" من دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، رغم عدم وجود أية علاقة أو تعاملات بينها وبين الشاكي المزعوم. (العربية)
