Advertisement

فنون ومشاهير

مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد

Lebanon 24
03-12-2025 | 12:43
A-
A+

Doc-P-1450489-639003879503954770.png
Doc-P-1450489-639003879503954770.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشرت ملكة جمال لبنان السابقة مايا رعيدي صورة حديثة لها أثناء جلوسها في عربة قطار، وسط أجواء هادئة. 
Advertisement
وعلّقت على الصورة بأنها شاركت مجموعة صور (Mini carousel) عن زيارتها، ما يعكس اهتمامها بتوثيق تفاصيل رحلتها وتجربة التنقل.
الصورة لاقت تفاعلًا بين المتابعين الذين أشادوا بأسلوبها الطبيعي والبسيط خلال التنقل.
مواضيع ذات صلة
مايا رعيدي تلفت الأنظار بفيديو جديد على إنستغرام
lebanon 24
03/12/2025 22:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي بإطلالة جديدة
lebanon 24
03/12/2025 22:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بالصورة.. مايا رعيدي تلفت الأنظار بإطلالة جريئة
lebanon 24
03/12/2025 22:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد ضجة بشأنه.. منشورٌ جديد من أفيخاي أدرعي
lebanon 24
03/12/2025 22:49:23 Lebanon 24 Lebanon 24

ملكة جمال لبنان

مايا رعيدي

جمال لبنان

ملكة جمال

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
10:32 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
08:03 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
06:51 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:15 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:48 | 2025-12-03 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
10:32 | 2025-12-03
08:03 | 2025-12-03
06:51 | 2025-12-03
04:15 | 2025-12-03
03:48 | 2025-12-03
02:50 | 2025-12-03
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24