فنون ومشاهير
مايا رعيدي تبرز تجربتها في التنقل من خلال منشور جديد
Lebanon 24
03-12-2025
|
12:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت
ملكة جمال لبنان
السابقة
مايا رعيدي
صورة حديثة لها أثناء جلوسها في عربة قطار، وسط أجواء هادئة.
وعلّقت على الصورة بأنها شاركت مجموعة صور (Mini carousel) عن زيارتها، ما يعكس اهتمامها بتوثيق تفاصيل رحلتها وتجربة التنقل.
الصورة لاقت تفاعلًا بين المتابعين الذين أشادوا بأسلوبها الطبيعي والبسيط خلال التنقل.
