قررا إلغاء حفل الزفاف في آخر لحظة.. هذا ما حصل مع الفنان الشهير وزوجته

Advertisement

تحدثت زوجة الفنان المصري ، مصممة الأزياء عن السبب الحقيقي وراء عدم إقامتها حفل زفاف جديدًا على الرغم من أنهما كانا قد بدآ بالفعل في تجهيزاته.وقالت علياء في تصريحات صحافية: "كسلنا.. كنا متحمسين أوي ومشينا في الموضوع وحجزنا اليوم، وبعدين حسينا إن في تفاصيل كتير قوي وإحنا مش قادرين".وأشارت إلى أن ضغوط الحياة وترتيبات الحفل جعلتهما يتراجعان في اللحظة الأخيرة.وأكدت ان علاقتها بسعد مستقرة وسعيدة، وأن فكرة الزفاف كان الهدف منها الاحتفال بطريقة مختلفة، لكنها لم تكن أولوية بالنسبة لهما مقارنة بالالتزامات اليومية.