23
o
بيروت
19
o
طرابلس
21
o
صور
20
o
جبيل
21
o
صيدا
23
o
جونية
18
o
النبطية
13
o
زحلة
12
o
بعلبك
2
o
بشري
16
o
بيت الدين
11
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
قررا إلغاء حفل الزفاف في آخر لحظة.. هذا ما حصل مع الفنان الشهير وزوجته
Lebanon 24
04-12-2025
|
04:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تحدثت زوجة الفنان المصري
أحمد سعد
، مصممة الأزياء
علياء بسيوني
عن السبب الحقيقي وراء عدم إقامتها حفل زفاف جديدًا على الرغم من أنهما كانا قد بدآ بالفعل في تجهيزاته.
Advertisement
وقالت علياء في تصريحات صحافية: "كسلنا.. كنا متحمسين أوي ومشينا في الموضوع وحجزنا اليوم، وبعدين حسينا إن في تفاصيل كتير قوي وإحنا مش قادرين".
وأشارت إلى أن ضغوط الحياة وترتيبات الحفل جعلتهما يتراجعان في اللحظة الأخيرة.
وأكدت ان علاقتها بسعد مستقرة وسعيدة، وأن فكرة الزفاف كان الهدف منها الاحتفال بطريقة مختلفة، لكنها لم تكن أولوية بالنسبة لهما مقارنة بالالتزامات اليومية.
مواضيع ذات صلة
بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار لحظة وصولها إلى المستشفى
Lebanon 24
بعد تعرّضه لحادث ودخوله العناية المركزة.. زوجة الفنان الشهير تنهار لحظة وصولها إلى المستشفى
04/12/2025 17:19:20
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أن تحدت الجميع لتتزوجه.. هذا ما فعله العريس بزوجته بعد 4 أيام من حفل الزفاف
Lebanon 24
بعد أن تحدت الجميع لتتزوجه.. هذا ما فعله العريس بزوجته بعد 4 أيام من حفل الزفاف
04/12/2025 17:19:20
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول كمية كبيرة من الأقراص المهدئة.. هذا ما حصل مع شقيق الفنان الشهير فور علمه بوفاته
Lebanon 24
تناول كمية كبيرة من الأقراص المهدئة.. هذا ما حصل مع شقيق الفنان الشهير فور علمه بوفاته
04/12/2025 17:19:20
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
Lebanon 24
هذا ما قررته الجنائية الدولية بشأن طلب إلغاء مذكرتي توقيف نتنياهو وغالانت
04/12/2025 17:19:20
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
علياء بسيوني
أحمد سعد
مش قادر
التزام
أحمد س
قادري
شينا
مصري
تابع
قد يعجبك أيضاً
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
09:04 | 2025-12-04
04/12/2025 09:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
Lebanon 24
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
06:19 | 2025-12-04
04/12/2025 06:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
أصبحت في أواخر أشهر الحمل.. دانييلا رحمة تتسوّق ببطن منتفخ هل كشفت جنس مولودها؟ (فيديو)
Lebanon 24
أصبحت في أواخر أشهر الحمل.. دانييلا رحمة تتسوّق ببطن منتفخ هل كشفت جنس مولودها؟ (فيديو)
04:11 | 2025-12-04
04/12/2025 04:11:44
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد اتهامها بإصدار شيكات بلا رصيد ومنعها من السفر.. هذا ما قررته المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة (صورة)
Lebanon 24
بعد اتهامها بإصدار شيكات بلا رصيد ومنعها من السفر.. هذا ما قررته المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة (صورة)
02:37 | 2025-12-04
04/12/2025 02:37:57
Lebanon 24
Lebanon 24
عضوية شرفية لمارسيل خليفة في أرقى مؤسسة ثقافية مغربية
Lebanon 24
عضوية شرفية لمارسيل خليفة في أرقى مؤسسة ثقافية مغربية
00:27 | 2025-12-04
04/12/2025 12:27:08
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
Lebanon 24
بعد زيارة البابا.. التصعيد حتمي؟
11:00 | 2025-12-03
03/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
Lebanon 24
بالفيديو.. مسيرة دراجات نارية في الضاحية الجنوبية
12:45 | 2025-12-03
03/12/2025 12:45:32
Lebanon 24
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
Lebanon 24
هل يمكن للحوثيين استخدام الأسلحة الكيميائية؟.. تقرير أميركي يُجيب
10:30 | 2025-12-03
03/12/2025 10:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
09:04 | 2025-12-04
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
06:19 | 2025-12-04
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
04:11 | 2025-12-04
أصبحت في أواخر أشهر الحمل.. دانييلا رحمة تتسوّق ببطن منتفخ هل كشفت جنس مولودها؟ (فيديو)
02:37 | 2025-12-04
بعد اتهامها بإصدار شيكات بلا رصيد ومنعها من السفر.. هذا ما قررته المحكمة بشأن الفنانة الشهيرة (صورة)
00:27 | 2025-12-04
عضوية شرفية لمارسيل خليفة في أرقى مؤسسة ثقافية مغربية
23:56 | 2025-12-03
بسبب الخيانة.. أنباء عن طلاق دنيا سمير غانم من زوجها الإعلامي الشهير
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 17:19:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24