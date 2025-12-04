ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي

Advertisement

أثار حلقة الفنانة في برنامج "معكم " حالة واسعة من التفاعل بعد عرضه على ، حيث ظهرت خلاله بتصريحات فاجأت متابعيها وجمهورها، كاشفةً جانبًا مختلفًا من حياتها الشخصية في الفترة الأخيرة.وأكدت ياسمين في البرومو أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها كما كانت، قائلة: "أنا لم أعد طيبة.. وأبشع ما في الأمر أن تتأذى".وأضافت أيضًا ضمن عدد من التصريحات التي وردت في البرومو: "لن أجلس في حياة لا أشعر فيها بالسعادة من أجل ألا يفرح الناس بشقائي.. فليفرحوا".كما تكشف ياسمين خلال اللقاء عن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة، وتستعرض لأول مرة كواليس مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب"، الذي حقق نجاحًا واسعًا. وتتناول أيضًا سر الكيمياء الفنية التي تجمعها بالنجم ، بعد سلسلة من الأعمال المشتركة التي لاقت استحسان الجمهور، مشيرةً إلى أن التفاهم الفني بينهما انعكس إيجابًا على جودة الأعمال التي قدماها معًا. (اليوم السابع)