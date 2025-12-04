Advertisement

ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي

04-12-2025 | 09:04
أثار برومو حلقة الفنانة ياسمين عبد العزيز في برنامج "معكم منى الشاذلي" حالة واسعة من التفاعل بعد عرضه على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث ظهرت خلاله بتصريحات فاجأت متابعيها وجمهورها، كاشفةً جانبًا مختلفًا من حياتها الشخصية في الفترة الأخيرة.
وأكدت ياسمين في البرومو أنها وصلت إلى مرحلة لم تعد فيها كما كانت، قائلة: "أنا لم أعد طيبة.. وأبشع ما في الأمر أن تتأذى".

وأضافت أيضًا ضمن عدد من التصريحات التي وردت في البرومو: "لن أجلس في حياة لا أشعر فيها بالسعادة من أجل ألا يفرح الناس بشقائي.. فليفرحوا".

كما تكشف ياسمين عبد العزيز خلال اللقاء عن تفاصيل مشاريعها الفنية الجديدة، وتستعرض لأول مرة كواليس مسلسلها الأخير "وتقابل حبيب"، الذي حقق نجاحًا واسعًا. وتتناول أيضًا سر الكيمياء الفنية التي تجمعها بالنجم كريم فهمي، بعد سلسلة من الأعمال المشتركة التي لاقت استحسان الجمهور، مشيرةً إلى أن التفاهم الفني بينهما انعكس إيجابًا على جودة الأعمال التي قدماها معًا. (اليوم السابع)
