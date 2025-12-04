Advertisement

فنون ومشاهير

لا تزال في العناية المركّزة.. بيان عاجل بعد تدهور صحّة فنانة عربيّة بارزة

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:01
أصدر الاتحاد الكويتي للإنتاج الفني والمسرحي بياناً رسمياً أوضح فيه التطورات الصحية الأخيرة للفنانة الكويتية حياة الفهد، وذلك بعد تعرضها لانتكاسة جديدة داخل أحد مستشفيات العاصمة البريطانية لندن، حيث تتابع علاجها منذ أشهر.
وأوضح البيان أنّ "الفهد، التي تعاني منذ نحو 5 أشهر من تبعات جلطة دماغية، دخلت العناية المركزة مجدداً قبل يومين بعد إصابتها بأزمة صحية حادة ناتجة عن التهابات مفاجئة أدت إلى تدهور حالتها  الصحية، وأنّ الفريق الطبي تمكّن من السيطرة على الوضع بسرعة بعد تقديم العلاج اللازم والمضادات الحيوية، وأنها ما تزال تخضع لمتابعة دقيقة وأن حالتها الصحية الآن مستقرة بفضل التدخل العاجل". (ارم نيوز)
 
 
 
