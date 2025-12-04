لا تزال في العناية المركّزة.. بيان عاجل بعد تدهور صحّة فنانة عربيّة بارزة

Advertisement

أصدر الاتحاد للإنتاج الفني والمسرحي بياناً رسمياً أوضح فيه التطورات الصحية الأخيرة للفنانة حياة ، وذلك بعد تعرضها لانتكاسة جديدة داخل أحد مستشفيات العاصمة ، حيث تتابع علاجها منذ أشهر.وأوضح البيان أنّ "الفهد، التي تعاني منذ نحو 5 أشهر من تبعات جلطة دماغية، دخلت العناية المركزة مجدداً قبل يومين بعد إصابتها بأزمة صحية حادة ناتجة عن التهابات مفاجئة أدت إلى تدهور حالتها الصحية، وأنّ الفريق الطبي تمكّن من السيطرة على الوضع بسرعة بعد تقديم العلاج اللازم والمضادات الحيوية، وأنها ما تزال تخضع لمتابعة دقيقة وأن حالتها الصحية الآن مستقرة بفضل التدخل العاجل". (ارم نيوز)