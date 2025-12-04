20
o
بيروت
16
o
طرابلس
20
o
صور
23
o
جبيل
19
o
صيدا
23
o
جونية
13
o
النبطية
9
o
زحلة
10
o
بعلبك
2
o
بشري
15
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بالفيديو... ماريتا الحلاني بفستان الزفاف: بكرا
Lebanon 24
04-12-2025
|
12:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الفنانة
ماريتا الحلاني
، فيديو ترويجيّاً عبر حسابها على "
انستغرام
"، لأغنيتها الجديدة "يا
دنيا
".
وأطلت ماريتا بفستان الزفاف، وأشارت إلى أنّ الأغنية ستكون متوفرّة أمام جمهورها يوم غدّ الجمعة.
وقالت
الحلاني
: "يا دنيا... بكرا بالفستان الأبيض".
View this post on Instagram
A post shared by MARITTA (@maritta)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
هو رجل أعمال إيطالي.. فنانة عربية شهيرة تحتفل بزواجها وهكذا أطلت بفستان الزفاف (فيديو)
Lebanon 24
هو رجل أعمال إيطالي.. فنانة عربية شهيرة تحتفل بزواجها وهكذا أطلت بفستان الزفاف (فيديو)
04/12/2025 21:50:58
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
Lebanon 24
بعد تصريحها عن الطلاق.. ردّ مبطن من كميل أبي خليل على ماريتا الحلاني؟ (صورة)
04/12/2025 21:50:58
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
Lebanon 24
ماريتا الحلاني تكشف كيف أخبرت والدها عاصي بقرار طلاقها.. وهكذا كانت ردة فعله (فيديو)
04/12/2025 21:50:58
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
Lebanon 24
لأوّل مرّة ماريتا الحلاني تتحدّث عن طلاقها... ومفاجأة كبيرة هل ستتزوّج قريباً؟
04/12/2025 21:50:58
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ماريتا الحلاني
الفستان الأبيض
انستغرام
دنيا
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
لا تزال في العناية المركّزة.. بيان عاجل بعد تدهور صحّة فنانة عربيّة بارزة
Lebanon 24
لا تزال في العناية المركّزة.. بيان عاجل بعد تدهور صحّة فنانة عربيّة بارزة
12:01 | 2025-12-04
04/12/2025 12:01:37
Lebanon 24
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
09:04 | 2025-12-04
04/12/2025 09:04:56
Lebanon 24
Lebanon 24
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
Lebanon 24
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
06:19 | 2025-12-04
04/12/2025 06:19:38
Lebanon 24
Lebanon 24
قررا إلغاء حفل الزفاف في آخر لحظة.. هذا ما حصل مع الفنان الشهير وزوجته
Lebanon 24
قررا إلغاء حفل الزفاف في آخر لحظة.. هذا ما حصل مع الفنان الشهير وزوجته
04:57 | 2025-12-04
04/12/2025 04:57:20
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
محمد رعد يطلب اعفاءه
Lebanon 24
محمد رعد يطلب اعفاءه
23:12 | 2025-12-03
03/12/2025 11:12:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
Lebanon 24
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
13:22 | 2025-12-04
04/12/2025 01:22:51
Lebanon 24
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
Lebanon 24
أمر عاجل يخصّ لبنان.. قرار أميركي لإسرائيل وصحيفة من تل أبيب تعلنه!
08:30 | 2025-12-04
04/12/2025 08:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
Lebanon 24
جريمة مروعة في معاصر الشوف والبلدية تناشد ضبط النفس
04:40 | 2025-12-04
04/12/2025 04:40:35
Lebanon 24
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
Lebanon 24
ماذا أراد بري من تعيين سيمون كرم؟ كلمة سر "تفاوضية"
06:00 | 2025-12-04
04/12/2025 06:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
بريد إلكتروني غير صالح
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:22 | 2025-12-04
بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة)
12:01 | 2025-12-04
لا تزال في العناية المركّزة.. بيان عاجل بعد تدهور صحّة فنانة عربيّة بارزة
09:04 | 2025-12-04
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
06:19 | 2025-12-04
"مش مهم الاسم".. مسلسل درامي جديد لشركة "صباح إخوان" يجمع نخبة من النجوم
04:57 | 2025-12-04
قررا إلغاء حفل الزفاف في آخر لحظة.. هذا ما حصل مع الفنان الشهير وزوجته
04:11 | 2025-12-04
أصبحت في أواخر أشهر الحمل.. دانييلا رحمة تتسوّق ببطن منتفخ هل كشفت جنس مولودها؟ (فيديو)
فيديو
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
Lebanon 24
البابا لاوون الرابع عشر في مزار سيدة لبنان - حريصا (مباشر)
04:38 | 2025-12-01
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
Lebanon 24
تغطية مباشرة لليوم الثاني لزيارة البابا لاوون الرابع عشر الى لبنان (مباشر)
01:34 | 2025-12-01
04/12/2025 21:50:58
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
بريد إلكتروني غير صالح
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24