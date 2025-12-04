بالفيديو... ماريتا الحلاني بفستان الزفاف: بكرا

نشرت الفنانة ، فيديو ترويجيّاً عبر حسابها على " "، لأغنيتها الجديدة "يا ".

وأطلت ماريتا بفستان الزفاف، وأشارت إلى أنّ الأغنية ستكون متوفرّة أمام جمهورها يوم غدّ الجمعة.

وقالت : "يا دنيا... بكرا بالفستان الأبيض".