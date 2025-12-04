Advertisement

فنون ومشاهير

بالفيديو... ماريتا الحلاني بفستان الزفاف: بكرا

Lebanon 24
04-12-2025 | 12:49
نشرت الفنانة ماريتا الحلاني، فيديو ترويجيّاً عبر حسابها على "انستغرام"، لأغنيتها الجديدة "يا دنيا".
 
 
وأطلت ماريتا بفستان الزفاف، وأشارت إلى أنّ الأغنية ستكون متوفرّة أمام جمهورها يوم غدّ الجمعة.
 
 
وقالت الحلاني: "يا دنيا... بكرا بالفستان الأبيض".
 
 
