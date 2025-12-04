بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة) ​

تُوفي الفنان أحمد عوابدية، الملقب بـ"عميد أغنية المالوف"، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، الذي ألزمه، البقاء في المستشفى.

ويُعدّ عوابدية أحد أبرز رموز فنّ المالوف القسنطيني، ووصف في مسقط رأسه في ولاية بـ"حارس الذاكرة الفنية"، نتيجة دوره الكبير في الحفاظ على نقاء هذا الفن الأصيل، والدفاع عنه أمام محاولات التلاعب به لتحقيق مكاسب تجارية. (ارم نيوز)