فنون ومشاهير

بعدما ألزمه المرض البقاء في المستشفى... الفنّ العربيّ يخسر فناناً شهيراً (صورة) ​

Lebanon 24
04-12-2025 | 13:22
تُوفي الفنان الجزائري أحمد عوابدية، الملقب بـ"عميد أغنية المالوف"، عن عمر ناهز 60 عاماً، بعد صراع طويل مع المرض، الذي ألزمه، البقاء في المستشفى.
ويُعدّ عوابدية أحد أبرز رموز فنّ المالوف القسنطيني، ووصف في مسقط رأسه في ولاية قسنطينة بـ"حارس الذاكرة الفنية"، نتيجة دوره الكبير في الحفاظ على نقاء هذا الفن الأصيل، والدفاع عنه أمام محاولات التلاعب به لتحقيق مكاسب تجارية. (ارم نيوز)
 
وفاة أحمد عوابدية.. <a class='entities-links' href='/entity/1864753258/الجزائر/ar/1?utm_term=PublicFigures-الجزائر&utm_source=Lebanon24-Frontend&utm_campaign=PublicFigures&utm_medium=PublicFigures-الجزائر&id=155983&catid=0&pagetype=PublicFigures'>الجزائر</a> تفقد أحد رواد "فن المالوف"
