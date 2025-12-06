Advertisement

فنون ومشاهير

محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !

Lebanon 24
06-12-2025 | 05:09
أطلق الفنان محمد إسكندر أغنيته الجديدة "انسى وطنّش"، وهي من كلماته وألحانه، ليعود من خلالها إلى جمهوره بأسلوب مختلف يحمل الجرأة والعفوية.
وصوّر إسكندر الأغنية على طريقة الفيديو كليب بإخراج مميّز يعكس روح العمل المرحة، حيث شاركته البطولة ملكة جمال العرب آسيا سارة زعيتر.

ويُتوقّع أن يحصد العمل انتشارًا سريعًا عبر المنصات الرقمية وشاشات التلفزة. 
 
