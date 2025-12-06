23
o
بيروت
21
o
طرابلس
23
o
صور
23
o
جبيل
22
o
صيدا
24
o
جونية
20
o
النبطية
14
o
زحلة
15
o
بعلبك
4
o
بشري
16
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
06-12-2025
|
05:09
A-
A+
A+
A-
أطلق الفنان
محمد إسكندر
أغنيته الجديدة "انسى وطنّش"، وهي من كلماته وألحانه، ليعود من خلالها إلى جمهوره بأسلوب مختلف يحمل الجرأة والعفوية.
Advertisement
وصوّر إسكندر الأغنية على طريقة الفيديو كليب بإخراج مميّز يعكس روح العمل المرحة، حيث شاركته البطولة
ملكة جمال
العرب
آسيا
سارة زعيتر
.
ويُتوقّع أن يحصد العمل انتشارًا سريعًا عبر المنصات الرقمية وشاشات التلفزة.
مواضيع ذات صلة
"الفيديو كليبات" بالذكاء الاصطناعي: ثورة فنية وتحديات جديدة
Lebanon 24
"الفيديو كليبات" بالذكاء الاصطناعي: ثورة فنية وتحديات جديدة
06/12/2025 15:09:57
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
Lebanon 24
ملكة جمال لبنان بإطلالة تضج أنوثة.. شاهدوا جمالها
06/12/2025 15:09:57
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
Lebanon 24
بعد حادثة ملكة جمال الكون.. ملكة جمال جامايكا تدخل العناية المركزة
06/12/2025 15:09:57
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
Lebanon 24
مذيعة الـ LBCI ووصيفة ملكة جمال لبنان السابقة تدخل عالم التمثيل.. ستُشارك في رمضان 2026!
06/12/2025 15:09:57
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر
محمد إسكندر
سارة زعيتر
ملكة جمال
جمال ا
زعيتر
آسيا
طولة
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات
Lebanon 24
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات
06:34 | 2025-12-06
06/12/2025 06:34:35
Lebanon 24
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
Lebanon 24
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
04:22 | 2025-12-06
06/12/2025 04:22:58
Lebanon 24
Lebanon 24
ارتبط اسمها بماهر الأسد.. فنانة سورية شهيرة تكشف انها عاشت المُساكنة سراً (فيديو)
Lebanon 24
ارتبط اسمها بماهر الأسد.. فنانة سورية شهيرة تكشف انها عاشت المُساكنة سراً (فيديو)
03:27 | 2025-12-06
06/12/2025 03:27:41
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يتمالك دموعه.. ناصيف زيتون ينهار باكياً ويكشف كيف تعرّف على دانييلا رحمة (فيديو)
Lebanon 24
لم يتمالك دموعه.. ناصيف زيتون ينهار باكياً ويكشف كيف تعرّف على دانييلا رحمة (فيديو)
02:24 | 2025-12-06
06/12/2025 02:24:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فنانة شهيرة فقدت أعز الناس.. هكذا نعت والدها (صورة)
Lebanon 24
فنانة شهيرة فقدت أعز الناس.. هكذا نعت والدها (صورة)
01:29 | 2025-12-06
06/12/2025 01:29:55
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
Lebanon 24
ممثل كوميدي قيد التوقيف في المطار
13:08 | 2025-12-05
05/12/2025 01:08:59
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
Lebanon 24
بالفيديو.. ناصيف زيتون يكشف جنس مولوده الأول
15:40 | 2025-12-05
05/12/2025 03:40:02
Lebanon 24
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
Lebanon 24
"تداعيات مستقبلية".. لماذا تراجع العراق عن تصنيف "الحزب" والحوثيين منظمتين إرهابيتين؟
12:00 | 2025-12-05
05/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
Lebanon 24
ميلاد 2025.. تاريخ استثنائي يحدث مرة كل مئة عام
15:10 | 2025-12-05
05/12/2025 03:10:20
Lebanon 24
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
Lebanon 24
مشروع الحكومة الجديد: مئة ألف دولار لكل مودع ..
01:15 | 2025-12-06
06/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
06:34 | 2025-12-06
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات
04:22 | 2025-12-06
تعرّض لموقف محرج جداً.. فتاة تطلب الزواج من فنان شهير على المسرح وهكذا أجابها (فيديو)
03:27 | 2025-12-06
ارتبط اسمها بماهر الأسد.. فنانة سورية شهيرة تكشف انها عاشت المُساكنة سراً (فيديو)
02:24 | 2025-12-06
لم يتمالك دموعه.. ناصيف زيتون ينهار باكياً ويكشف كيف تعرّف على دانييلا رحمة (فيديو)
01:29 | 2025-12-06
فنانة شهيرة فقدت أعز الناس.. هكذا نعت والدها (صورة)
23:38 | 2025-12-05
بدا مُتعبا ولا يستطيع المشي.. أول إطلالة لتامر حسني بعد استئصال جزء من كليته يُثير قلق الجمهور (فيديو)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
06/12/2025 15:09:57
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24