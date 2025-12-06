Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات

Lebanon 24
06-12-2025 | 06:34
A-
A+

Doc-P-1451568-639006252501364647.png
Doc-P-1451568-639006252501364647.png photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تواصلت ميغان ماركل مع والدها، توماس ماركل، للمرة الأولى منذ سنوات، بعد نقله إلى المستشفى هذا الأسبوع وخضوعه لعملية جراحية عاجلة بُترت خلالها ساقه اليسرى أسفل الركبة.
Advertisement
 
وقال متحدث باسم الدوقة، وفق صحيفة "ميرور"، إن ميغان تواصلت مع والدها بعد العملية، التي أجريت لإنقاذ حياته إثر جلطة دموية تسببت في اسوداد ساقه.

استغرقت الجراحة ثلاث ساعات، وكان الأطباء حريصين على إجرائها بسرعة لتفادي مضاعفات خطيرة محتملة، مثل تعفن الدم أو الغرغرينا.

وقال ابن توماس، توماس ماركل جونيور: "كان الخيار إما إجراء العملية الآن وبتر الساق، وإلا فقد يموت. كانت الحالة مهددة للحياة، واللحم أسود ويموت".

ويراقب الأطباء توماس ماركل من كثب؛ تحسبًا لأي مضاعفات، مع طلب العائلة الحفاظ على خصوصيته، حيث لا يزال تحت الرعاية المكثفة.

ويُذكر أن علاقة ميغان بوالدها قد تدهورت منذ عام 2018، قبل زفافها على الأمير هاري، بعد أن قام توماس ماركل بالتقاط صور مزيفة لمصوري الباباراتزي، ما دفعها إلى مقاطعة والدها وعدم السماح له بحضور حفل زفافها الملكي. (آرم نيوز) 
مواضيع ذات صلة
بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة.. تامر حسني يكشف حالته الصحية ويوضح حقيقة وقوع "خطأ طبي"
lebanon 24
06/12/2025 15:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بعد خضوعه لعمليّة جراحيّة في ألمانيا... فنانة تدعو جمهورها إلى الدعاء لتامر حسني
lebanon 24
06/12/2025 15:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
بسبب تلوّث جرحها والدة فنانة شهيرة تخضع لعملية جراحية ثانية.. والأخيرة تتجاهل الأمر! (صورة)
lebanon 24
06/12/2025 15:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تامر حسني يخضع لعملية جراحية بعد إصابة خلال التمارين الرياضية
lebanon 24
06/12/2025 15:10:03 Lebanon 24 Lebanon 24

توماس ماركل جونيور

ميغان ماركل

توماس ماركل

باسم ال

الجراح

جونيور

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
05:09 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:22 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:27 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:24 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
01:29 | 2025-12-06 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
05:09 | 2025-12-06
04:22 | 2025-12-06
03:27 | 2025-12-06
02:24 | 2025-12-06
01:29 | 2025-12-06
23:38 | 2025-12-05
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24