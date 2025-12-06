بعد خضوعه لعملية جراحية عاجلة وبتر ساقه.. ميغان ماركل تتواصل مع والدها للمرة الأولى منذ سنوات

Advertisement

وقال متحدث باسم الدوقة، وفق صحيفة "ميرور"، إن تواصلت مع والدها بعد العملية، التي أجريت لإنقاذ حياته إثر جلطة دموية تسببت في اسوداد ساقه.استغرقت الجراحة ثلاث ساعات، وكان الأطباء حريصين على إجرائها بسرعة لتفادي مضاعفات خطيرة محتملة، مثل تعفن أو الغرغرينا.وقال ابن توماس، : "كان الخيار إما إجراء العملية الآن وبتر الساق، وإلا فقد يموت. كانت الحالة مهددة للحياة، واللحم أسود ويموت".ويراقب الأطباء توماس من كثب؛ تحسبًا لأي مضاعفات، مع طلب العائلة الحفاظ على خصوصيته، حيث لا يزال تحت الرعاية المكثفة.ويُذكر أن علاقة ميغان بوالدها قد تدهورت منذ عام 2018، قبل زفافها على الأمير هاري، بعد أن قام توماس ماركل بالتقاط صور مزيفة لمصوري الباباراتزي، ما دفعها إلى مقاطعة والدها وعدم السماح له بحضور حفل زفافها الملكي. (آرم نيوز)