الهضبة يتألق في الدوحة

أحيا المطرب مساء الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا في بالدوحة – قطر، وسط حضور جماهيري غير مسبوق، حيث امتلأ المكان عن آخره في واحدة من أقوى حفلات الموسم.وقدّم عمرو وصلة غنائية مميزة، أشعل خلالها الأجواء بعدد من أكبر نجاحاته القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الأغاني من اللحظة الأولى حتى نهاية الحفل.وبدأ الفنان عمرو دياب حفله بأغنية “يا أنا يا لأ" قبل أن ينتقل إلى "انت الحظ" و "خطفوني" التي ألهبت تفاعل الحضور.كما غنّى عددًا من أبرز أغانيه مثل " " و"شكرا من هنا لبكره" و "شايف قمر".وأطرب الهضبة جمهوره بباقة من كلاسيكياته الخالدة، وعلى رأسها “تملي معاك”، و "العالم الل”، و“قمرين”قبل أن يختتم السهرة بـ ميدلي قديم أعاد ذاكرة مسيرته الذهبية الطويلة. (اليوم السابع)