22
o
بيروت
19
o
طرابلس
20
o
صور
19
o
جبيل
20
o
صيدا
22
o
جونية
17
o
النبطية
12
o
زحلة
15
o
بعلبك
6
o
بشري
14
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
الهضبة يتألق في الدوحة
Lebanon 24
06-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
أحيا المطرب
عمرو دياب
مساء الجمعة حفلًا غنائيًا ضخمًا في
جزيرة المها
بالدوحة – قطر، وسط حضور جماهيري غير مسبوق، حيث امتلأ المكان عن آخره في واحدة من أقوى حفلات الموسم.
Advertisement
وقدّم عمرو
دياب
وصلة غنائية مميزة، أشعل خلالها الأجواء بعدد من أكبر نجاحاته القديمة والجديدة، وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ردد الأغاني من اللحظة الأولى حتى نهاية الحفل.
وبدأ الفنان عمرو دياب حفله بأغنية “يا أنا يا لأ" قبل أن ينتقل إلى "انت الحظ" و "خطفوني" التي ألهبت تفاعل الحضور.
كما غنّى عددًا من أبرز أغانيه مثل "
بابا
" و"شكرا من هنا لبكره" و "شايف قمر".وأطرب الهضبة جمهوره بباقة من كلاسيكياته الخالدة، وعلى رأسها “تملي معاك”، و "العالم الل”، و“قمرين”قبل أن يختتم السهرة بـ ميدلي قديم أعاد ذاكرة مسيرته الذهبية الطويلة. (اليوم السابع)
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية القطري: الرئيس ترامب أكد أن القصف الذي تعرضت له الدوحة خط أحمر تجاوزته إسرائيل
Lebanon 24
وزير الخارجية القطري: الرئيس ترامب أكد أن القصف الذي تعرضت له الدوحة خط أحمر تجاوزته إسرائيل
07/12/2025 11:50:54
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الإعلام في الدوحة.. ولقاءات مع المسؤولين
Lebanon 24
وزير الإعلام في الدوحة.. ولقاءات مع المسؤولين
07/12/2025 11:50:54
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
سلام وصل إلى الدوحة
Lebanon 24
سلام وصل إلى الدوحة
07/12/2025 11:50:54
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
اللبنانية الأولى شاركت في فعاليات مؤتمر "وايز" في الدوحة
Lebanon 24
اللبنانية الأولى شاركت في فعاليات مؤتمر "وايز" في الدوحة
07/12/2025 11:50:54
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
جزيرة المها
عمرو دياب
تملي معاك
الدوحة
الطويل
الخال
جزيرة
الذهب
تابع
قد يعجبك أيضاً
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
Lebanon 24
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
04:32 | 2025-12-07
07/12/2025 04:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
02:16 | 2025-12-07
07/12/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
Lebanon 24
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
00:59 | 2025-12-07
07/12/2025 12:59:55
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
Lebanon 24
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
16:31 | 2025-12-06
06/12/2025 04:31:04
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجي كيوان: خطوات واثقة نحو الصفوف الأولى في الدراما العربية
Lebanon 24
إنجي كيوان: خطوات واثقة نحو الصفوف الأولى في الدراما العربية
12:20 | 2025-12-06
06/12/2025 12:20:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
Lebanon 24
معركة خصوم "حزب الله" لتحشيد القوى صعبة
10:00 | 2025-12-06
06/12/2025 10:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:32 | 2025-12-07
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
02:16 | 2025-12-07
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
00:59 | 2025-12-07
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
16:31 | 2025-12-06
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
12:20 | 2025-12-06
إنجي كيوان: خطوات واثقة نحو الصفوف الأولى في الدراما العربية
10:43 | 2025-12-06
ضجة واسعة بعد إيقاف مسلسل تركي بشكل مفاجئ!
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 11:50:54
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24