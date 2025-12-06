22
فنون ومشاهير
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
Lebanon 24
06-12-2025
|
16:31
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشرت الممثلة
كندة حنا
رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على
مواقع التواصل الاجتماعي
، عبّرت فيها عن تضامنها ودعمها لسوريا وشعبها.
وقد كتبت كندة في منشورها:
"اللّه يحميكي
سوريا
وشعبها
الطيب
، يبلّقلك الفرح"، مرفقة الصورة مع
العلم
السوري في الخلفية، في إشارة إلى تمنياتها بالأمن والسلام والاستقرار لأهل سوريا.
مواقع التواصل الاجتماعي
كندة حنا
✨ الخلف
الطيب
سوريا
العلم
تابع
