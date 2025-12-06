Advertisement

فنون ومشاهير

رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر

Lebanon 24
06-12-2025 | 16:31
نشرت الممثلة كندة حنا رسالة مؤثرة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، عبّرت فيها عن تضامنها ودعمها لسوريا وشعبها.
وقد كتبت كندة في منشورها:
"اللّه يحميكي سوريا وشعبها الطيب، يبلّقلك الفرح"، مرفقة الصورة مع العلم السوري في الخلفية، في إشارة إلى تمنياتها بالأمن والسلام والاستقرار لأهل سوريا.
