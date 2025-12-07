لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟

Advertisement

حسمت الفنانة الجدل، بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر ، وأكّدت أنّ "علاقتهما على ما يرام".وقالت خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها في دبي، ردّاً على سؤال حول سبب غياب زوجها: "فائق زوجي مش معايا لأن إحنا مشغولين، كل واحد مشغول بشغله، والناس صارت قاسية وباقول لهم بطلوا تعملوا شائعات. الحمد لله إحنا أمورنا كويسة وربنا يبعد عننا الشر وعنكم". (روسيا اليوم)