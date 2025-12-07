Advertisement

فنون ومشاهير

لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟

Lebanon 24
07-12-2025 | 05:30
حسمت الفنانة السورية أصالة نصري الجدل، بشأن انفصالها عن زوجها الشاعر العراقي فائق حسن، وأكّدت أنّ "علاقتهما على ما يرام".
وقالت أصالة خلال تصريحات تلفزيونية على هامش حفلها في دبي، ردّاً على سؤال حول سبب غياب زوجها: "فائق زوجي مش معايا لأن إحنا مشغولين، كل واحد مشغول بشغله، والناس صارت قاسية وباقول لهم بطلوا تعملوا شائعات. الحمد لله إحنا أمورنا كويسة وربنا يبعد عننا الشر وعنكم". (روسيا اليوم)
 
 
 
