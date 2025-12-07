Advertisement

فنون ومشاهير

بعد خروجه من المطار... هذا ما حصل مع هشام حداد فور عودته من دبي إلى لبنان

Lebanon 24
07-12-2025 | 06:57
A-
A+
Doc-P-1451922-639007134934343026.jpg
Doc-P-1451922-639007134934343026.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تعرّض الممثل الكوميديّ ومُقدّم البرامج هشام حداد، لحادث سير على طريق المطار، فور عودته من الإمارات إلى لبنان.
Advertisement
 
 
وفي تسجيل مسرّب له، قال حداد: "كنت طالع من المطار، ونايم 3 ساعات من دبي لبيروت، عم بكتب كنت لزوجتي السابقة، وبس رفعت راسي أنا حقّ عليي 100 بالمئة لقيت بيني وبين السيارة يلي قدامي 3 سنتمتر وما لحقت، هي معها سيارة كيا أو هيونداي، فتت فيها وكسرتها، هيدا غلط انا بحياتي ما التهيت بالهاتف، بس الموضوع كان مهم".
 
 
وتابع: "فتت فيها وبس طلعت من السيارة، الدم كان عم ينزل من منخارها، وانا كنت كتير محترم معن كلهم، بس هني حولوها لسياسة، بس شباب حركة أمل أخدوني وشربوني قهوة".
 
 
وأضاف حداد: "بالمخفر عملوا المحضر، وكلّ شي صار قانونيّ وفليت بعد شي 4 ساعات".
 
 
وختم قائلاً: "حادث سير وما كنت سكران، بس بحبّوا يعملوا بهارات".
 
 
 
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... هشام حداد: راجع قريباً
lebanon 24
07/12/2025 17:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
lebanon 24
07/12/2025 17:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
تناول كمية كبيرة من الأقراص المهدئة.. هذا ما حصل مع شقيق الفنان الشهير فور علمه بوفاته
lebanon 24
07/12/2025 17:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24
عن توسعة المطمر... هذا ما قاله رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد بعد خروجه من مجلس الوزراء
lebanon 24
07/12/2025 17:00:26 Lebanon 24 Lebanon 24

طريق المطار

بيني وبين

حركة أمل

هشام حدا

الإمارات

هيونداي

المطار

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
08:14 | 2025-12-07
05:30 | 2025-12-07
05:30 | 2025-12-07
04:32 | 2025-12-07
02:16 | 2025-12-07
00:59 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24