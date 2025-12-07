20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
20
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
13
o
زحلة
9
o
بعلبك
7
o
بشري
12
o
بيت الدين
9
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
بعد خروجه من المطار... هذا ما حصل مع هشام حداد فور عودته من دبي إلى لبنان
Lebanon 24
07-12-2025
|
06:57
A-
A+
photos
0
A+
A-
تعرّض الممثل الكوميديّ ومُقدّم البرامج
هشام حداد
، لحادث سير على
طريق المطار
، فور عودته من
الإمارات
إلى
لبنان
.
Advertisement
وفي تسجيل مسرّب له، قال حداد: "كنت طالع من
المطار
، ونايم 3 ساعات من دبي لبيروت، عم بكتب كنت لزوجتي السابقة، وبس رفعت راسي أنا حقّ عليي 100 بالمئة لقيت
بيني وبين
السيارة يلي قدامي 3 سنتمتر وما لحقت، هي معها سيارة كيا أو
هيونداي
، فتت فيها وكسرتها، هيدا غلط انا بحياتي ما التهيت بالهاتف، بس الموضوع كان مهم".
وتابع: "فتت فيها وبس طلعت من السيارة،
الدم
كان عم ينزل من منخارها، وانا كنت كتير محترم معن كلهم، بس هني حولوها لسياسة، بس شباب
حركة أمل
أخدوني وشربوني قهوة".
وأضاف حداد: "بالمخفر عملوا المحضر، وكلّ شي صار قانونيّ وفليت بعد شي 4 ساعات".
وختم قائلاً: "حادث سير وما كنت سكران، بس بحبّوا يعملوا بهارات".
مواضيع ذات صلة
بالفيديو... هشام حداد: راجع قريباً
Lebanon 24
بالفيديو... هشام حداد: راجع قريباً
07/12/2025 17:00:26
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
Lebanon 24
فور مُغادرة البابا لبنان... هذا ما فعلته إسرائيل
07/12/2025 17:00:26
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
تناول كمية كبيرة من الأقراص المهدئة.. هذا ما حصل مع شقيق الفنان الشهير فور علمه بوفاته
Lebanon 24
تناول كمية كبيرة من الأقراص المهدئة.. هذا ما حصل مع شقيق الفنان الشهير فور علمه بوفاته
07/12/2025 17:00:26
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
عن توسعة المطمر... هذا ما قاله رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد بعد خروجه من مجلس الوزراء
Lebanon 24
عن توسعة المطمر... هذا ما قاله رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد بعد خروجه من مجلس الوزراء
07/12/2025 17:00:26
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
طريق المطار
بيني وبين
حركة أمل
هشام حدا
الإمارات
هيونداي
المطار
تابع
قد يعجبك أيضاً
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
Lebanon 24
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
08:14 | 2025-12-07
07/12/2025 08:14:48
Lebanon 24
Lebanon 24
لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟
Lebanon 24
لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟
05:30 | 2025-12-07
07/12/2025 05:30:17
Lebanon 24
Lebanon 24
بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"
Lebanon 24
بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"
05:30 | 2025-12-07
07/12/2025 05:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
Lebanon 24
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
04:32 | 2025-12-07
07/12/2025 04:32:07
Lebanon 24
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
Lebanon 24
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
02:16 | 2025-12-07
07/12/2025 02:16:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
Lebanon 24
بعد انتشار فيديوهات سخر فيها من جنوده.. هذه هوية من صوّر بشار الأسد ولونا الشبل؟
11:35 | 2025-12-06
06/12/2025 11:35:54
Lebanon 24
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
Lebanon 24
3 رسائل تلقاها "حزب الله".. تقريرٌ تركي يكشفها
14:00 | 2025-12-06
06/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
Lebanon 24
خطاب قاسم يكرّس ثبات "الحزب" على موقفه من السلاح والتفاوض
12:00 | 2025-12-06
06/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
Lebanon 24
سابقة في تاريخ الاعلام اللبناني
11:20 | 2025-12-06
06/12/2025 11:20:46
Lebanon 24
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
Lebanon 24
"حرب مُقبلة"؟ هذا ما قاله تقريرٌ إسرائيلي عن "حزب الله"
15:00 | 2025-12-06
06/12/2025 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
08:14 | 2025-12-07
لهذا السبب... فنانٌ شهير يُقاضي عروسين!
05:30 | 2025-12-07
لم يحضر حفلها الأخير... ما حقيقة إنفصال أصالة عن زوجها فائق حسن؟
05:30 | 2025-12-07
بشير ياغي: "أنتظر الفرصة التي تشبه رؤيتي للحياة"
04:32 | 2025-12-07
قصة حب جديدة يعيشها معتصم النهار؟
02:16 | 2025-12-07
تزوجها بعد انفصاله عن الأولى.. من هي زوجة مصطفى قمر الثانية؟
00:59 | 2025-12-07
بالصور: نجم يعلن زواجه رسميًا بعد الطلاق.. من هي "العروس" الجديدة؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
07/12/2025 17:00:26
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24