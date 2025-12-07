بعد خروجه من المطار... هذا ما حصل مع هشام حداد فور عودته من دبي إلى لبنان

تعرّض الممثل الكوميديّ ومُقدّم البرامج ، لحادث سير على ، فور عودته من إلى .

وفي تسجيل مسرّب له، قال حداد: "كنت طالع من ، ونايم 3 ساعات من دبي لبيروت، عم بكتب كنت لزوجتي السابقة، وبس رفعت راسي أنا حقّ عليي 100 بالمئة لقيت السيارة يلي قدامي 3 سنتمتر وما لحقت، هي معها سيارة كيا أو ، فتت فيها وكسرتها، هيدا غلط انا بحياتي ما التهيت بالهاتف، بس الموضوع كان مهم".

وتابع: "فتت فيها وبس طلعت من السيارة، كان عم ينزل من منخارها، وانا كنت كتير محترم معن كلهم، بس هني حولوها لسياسة، بس شباب أخدوني وشربوني قهوة".

وأضاف حداد: "بالمخفر عملوا المحضر، وكلّ شي صار قانونيّ وفليت بعد شي 4 ساعات".

وختم قائلاً: "حادث سير وما كنت سكران، بس بحبّوا يعملوا بهارات".