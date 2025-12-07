Advertisement

فنون ومشاهير

بعد قرار زوجها بالاعتزال... هذا ما قالته مي عمر

Lebanon 24
07-12-2025 | 16:00
Doc-P-1452076-639007447411067376.jpg
Doc-P-1452076-639007447411067376.jpg photos 0
كشفت الفنانة مي عمر عن تفاصيل فترة اعتزال زوجها المخرج محمد سامي المؤقتة، مؤكدة أن موهبته الكبيرة وطاقة الإبداع التي يمتلكها لن تسمح له بالتوقف عن العمل الفني، مشيرة إلى أن تعاونها معه يمثل مصدر قوة ونجاح دائم، وأن السوشيال ميديا لم تعد معيارًا حقيقيًا بالنسبة لها.
كشفت مي عمر عن فترة اعتزال زوجها المخرج محمد سامي للإخراج مؤقتًا، قائلة: هو يعمل في هذا المجال منذ فترة طويلة والعام الماضي أخرج عملين كل عمل 30 حلقة بمجهود كبير وهذه طاقة صعبة أنه حدا يعملها. أنا قلت له قبل رمضان 2025 إنه هذا شيء شبه مستحيل، أنا كممثلة ما بعمل نفس مجهود المخرج.

وأضافت: محمد سامي شعر أنه يحتاج إلى توقف وراحة، وأنه يريد عمل أشياء أخرى يحبها، بس أنا عارفة إنه ما رح يقدر يترك الإخراج لأنه فنان حقيقي وعنده موهبة كبيرة جدًا أكبر مما يتخيلها هو. الطاقة التي في داخله والموهبة التي في داخله مش حتخليه يفكر في الاعتزال.
