Advertisement

فنون ومشاهير

بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)

Lebanon 24
08-12-2025 | 00:26
A-
A+
Doc-P-1452145-639007758552736003.jpg
Doc-P-1452145-639007758552736003.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
توفي الفنان المصري سعيد مختار يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد زوج طليقته أمام نادي وادي دجلة بمدينة 6 أكتوبر. 
Advertisement
 
 
 
ووفق التحقيقات الأولية، نشب خلاف حاد بين الطرفين تطوّر إلى مشاجرة انتهت بطعن المجني عليه عدة مرات، ما أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.

وتعود خلفية الواقعة إلى خلافات نشبت سابقًا بين مختار وزوجته السابقة قبل أن يقع الطلاق بينهما، لتتزوج لاحقًا من المتهم. 

ووفق ما كشفت التحقيقات الأولية، فإن العلاقة بين المجني عليه والمتهم شهدت توترًا مستمرًا بعد الزواج الجديد، الأمر الذي أسفر عن المواجهة الأخيرة التي انتهت بجريمة القتل.

وباشرت الأجهزة الأمنية إجراءاتها عقب تلقي البلاغ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق استكمال الاستماع للشهود وفحص ملابسات الحادث.

وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الحادث، ونقلت جثة مختار إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

ووفق موقع صحيفة "الوطن" فقد شارك مختار في عدد من المسلسلات المصرية ومنها الدالي، ومش ألف ليلة، وزهرة وأزواجها الخمسة.







مواضيع ذات صلة
بطريقة مروعة فنانة شابة تفقد حياتها في حادث إطلاق نار.. هذا ما حصل معها (صورة)
lebanon 24
08/12/2025 10:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
في العراق... طفلٌ أنهى حياته بطريقة مروّعة جدّاً
lebanon 24
08/12/2025 10:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
مشادة كلامية وسب وقذف.. اعتقال فنان شهير بسبب خلاف على أولوية مرور (صورة)
lebanon 24
08/12/2025 10:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24
بطريقة مروعة.. مقتل نجمة شهيرة عن عمر 21 عاماً (صورة)
lebanon 24
08/12/2025 10:18:47 Lebanon 24 Lebanon 24

الأجهزة الأمنية

نادي وادي دجلة

وادي دجلة

المصرية

مصرية

العلا

مصري

قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
23:00 | 2025-12-07
16:00 | 2025-12-07
12:34 | 2025-12-07
12:25 | 2025-12-07
10:19 | 2025-12-07
10:12 | 2025-12-07
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24