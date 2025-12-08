19
فنون ومشاهير
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
Lebanon 24
08-12-2025
|
00:26
A-
A+
توفي الفنان المصري سعيد مختار يوم الخميس الماضي بعد تعرضه لاعتداء بسلاح أبيض على يد زوج طليقته أمام
نادي وادي دجلة
بمدينة 6 أكتوبر.
ووفق التحقيقات الأولية، نشب خلاف حاد بين الطرفين تطوّر إلى مشاجرة انتهت بطعن المجني عليه عدة مرات، ما أدى إلى وفاته أثناء نقله إلى المستشفى.
وتعود خلفية الواقعة إلى خلافات نشبت سابقًا بين مختار وزوجته السابقة قبل أن يقع الطلاق بينهما، لتتزوج لاحقًا من المتهم.
ووفق ما كشفت التحقيقات الأولية، فإن العلاقة بين المجني عليه والمتهم شهدت توترًا مستمرًا بعد الزواج الجديد، الأمر الذي أسفر عن المواجهة الأخيرة التي انتهت بجريمة القتل.
وباشرت
الأجهزة الأمنية
إجراءاتها عقب تلقي البلاغ، حيث تم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، فيما تولت جهات التحقيق استكمال الاستماع للشهود وفحص ملابسات الحادث.
وقام رجال الأمن بتفريغ كاميرات المراقبة لكشف تفاصيل الحادث، ونقلت جثة مختار إلى المشرحة، والمصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.
ووفق موقع صحيفة "الوطن" فقد شارك مختار في عدد من المسلسلات
المصرية
ومنها الدالي، ومش ألف ليلة، وزهرة وأزواجها الخمسة.
