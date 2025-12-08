Advertisement

فنون ومشاهير

بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)

Lebanon 24
08-12-2025
فاجأ الفنان أمير يزبك الجمهور بنشره منشور غامض يتعلق بأولاده عبر حسابه الخاص على فيسبوك.
وكتب أمير قائلا: "الحياة بتعلمك وعليك تختار وتاخد قرار. وهيك صار. والعين الساهرة موجودة حتى آخر نفس واكيد على اولادي ومطار رفيق الحريري أبوابه واسعة  هذه الدعوة تشمل تذاكر سفر من الدرجة الأولى  من كندا إلى بيروت وتشمل الإقامة في منزلهم أو منازلهم الخاصة ومشاريعهم الخاصة". 

وأضاف أمير: "ملاحظة أولادي اصحاب الدعوة واكيد القطار جاري والـ.. تنبح. ومش عايز حدا يربيلي ولادي شكراً كندا. والرسالة وصلت. اولادي خط احمر. وبشوفكن عالـ 18". 
 
 
 
 
 
يُذكر أن  أمير كان متزوجًا من ماريا مدوّر، وأنجب منها 3 أولاد قبل أن ينفصلا بسبب خلافات عائلية استمرت لسنوات لتنتقل طليقته بعد الطلاق إلى كندا مع أبنائهما وتحصل على حق الحضانة. 
 
وكان أمير تزوج مجددا مؤخرا في ولاية كاليفورنيا الأميركية من رنيم إسحق وهي ملكة جمال سوريا السابقة والوصيفة الأولى لملكة جمال العرب في أميركا.
 
من نحن
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24