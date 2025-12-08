20
o
بيروت
18
o
طرابلس
19
o
صور
18
o
جبيل
18
o
صيدا
20
o
جونية
15
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
17
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"ولعت بينهما": بعدما قال انه لا يعرفها.. كندة حنا ترد على سامر المصري (صورة)
Lebanon 24
08-12-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
مُجددا تسببت الفنانة
السورية
كندة حنا
بإثارة الجدل بشأن استبعادها من مسلسل "النويلاتي" بطولة زميلها
سامر المصري
والمُقرر عرضه في
رمضان
2026.
Advertisement
وكتبت كندة عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزني"، مُضيفةً: "ولله حق في كل ما يجري، وأنا أقبل بذلك، فعسى أن يكون في الأمر خير يرفعني لا يكسرني".
وجاءت تصريحات كندة في سياق ردها على تصريحات الفنان سامر المصري الأخيرة بشأن استبعادها من مسلسل "النويلاتي"، حيث قال انه لا يعرف من هي كندة حنا وانه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير.
وعن قرار استبعادها، أعلن المصري أن القرار كان "إنتاجياً بحتاً، "لعدم ملاءمتها للدور من وجهة نظر فريق العمل والشركة المنتجة
غولدن لاين
".
وأكدد المصري أن الموضوع لم يأخذ أي بُعد شخصي كما جرى إثارته.
مواضيع ذات صلة
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
Lebanon 24
بعدما اتهمت سامر المصري برفضه العمل معها.. مُفاجأة عن سبب استبعاد كندة حنا عن هذا المسلسل
08/12/2025 12:44:39
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
Lebanon 24
رسالة تضامن من الفنانة كندة حنا مع سوريا في منشور مؤثر
08/12/2025 12:44:39
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي
Lebanon 24
كندة حنا: مشكلتي ليست العمل بل حقوقي المالية والضرر الذي لحق بي
08/12/2025 12:44:39
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
من ميمس إلى "غينيس"… سامر ماضي يرفع اسم لبنان
Lebanon 24
من ميمس إلى "غينيس"… سامر ماضي يرفع اسم لبنان
08/12/2025 12:44:39
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
سامر المصري
غولدن لاين
كندة حنا
السورية
رمضان
غولدن
سورية
تاجي
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد تغييبه عن المسلسلات.. ممثل شهير يُقرر مغادرة لبنان نهائياً (فيديو)
Lebanon 24
بعد تغييبه عن المسلسلات.. ممثل شهير يُقرر مغادرة لبنان نهائياً (فيديو)
04:16 | 2025-12-08
08/12/2025 04:16:15
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
Lebanon 24
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
00:26 | 2025-12-08
08/12/2025 12:26:08
Lebanon 24
Lebanon 24
ارقام ضخمة.. مَن هم النجوم العالميون الأعلى أجرا هذا العام؟
Lebanon 24
ارقام ضخمة.. مَن هم النجوم العالميون الأعلى أجرا هذا العام؟
23:00 | 2025-12-07
07/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد قرار زوجها بالاعتزال... هذا ما قالته مي عمر
Lebanon 24
بعد قرار زوجها بالاعتزال... هذا ما قالته مي عمر
16:00 | 2025-12-07
07/12/2025 04:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
Lebanon 24
هجومٌ من لبنان وأماكن أخرى.. إقرأوا آخر اعتراف إسرائيليّ
14:00 | 2025-12-07
07/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
Lebanon 24
خلاف عائليّ في البقاع يتحوّل إلى كارثة... إليكم ما حصل
09:17 | 2025-12-07
07/12/2025 09:17:10
Lebanon 24
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
Lebanon 24
صورة سلاف فواخرجي مع ماهر الأسد تُثير ضجّة كبيرة.. ما حقيقتها؟
10:19 | 2025-12-07
07/12/2025 10:19:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:16 | 2025-12-08
بعد تغييبه عن المسلسلات.. ممثل شهير يُقرر مغادرة لبنان نهائياً (فيديو)
03:19 | 2025-12-08
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
00:26 | 2025-12-08
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
23:00 | 2025-12-07
ارقام ضخمة.. مَن هم النجوم العالميون الأعلى أجرا هذا العام؟
16:00 | 2025-12-07
بعد قرار زوجها بالاعتزال... هذا ما قالته مي عمر
12:34 | 2025-12-07
زواج ديانا وتشالز: بين الحب الأسطوري والتجاهل المروع
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 12:44:39
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24