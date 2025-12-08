"ولعت بينهما": بعدما قال انه لا يعرفها.. كندة حنا ترد على سامر المصري (صورة)



Advertisement

وكتبت كندة عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزني"، مُضيفةً: "ولله حق في كل ما يجري، وأنا أقبل بذلك، فعسى أن يكون في الأمر خير يرفعني لا يكسرني". مُجددا تسببت الفنانة بإثارة الجدل بشأن استبعادها من مسلسل "النويلاتي" بطولة زميلها والمُقرر عرضه في 2026.وكتبت كندة عبر حسابها على إنستغرام قائلة: "الإهانة من شخص بلا مبدأ لا تهزني"، مُضيفةً: "ولله حق في كل ما يجري، وأنا أقبل بذلك، فعسى أن يكون في الأمر خير يرفعني لا يكسرني".

وجاءت تصريحات كندة في سياق ردها على تصريحات الفنان سامر المصري الأخيرة بشأن استبعادها من مسلسل "النويلاتي"، حيث قال انه لا يعرف من هي كندة حنا وانه التقاها للمرة الأولى في موقع التصوير.



وعن قرار استبعادها، أعلن المصري أن القرار كان "إنتاجياً بحتاً، "لعدم ملاءمتها للدور من وجهة نظر فريق العمل والشركة المنتجة ".



وأكدد المصري أن الموضوع لم يأخذ أي بُعد شخصي كما جرى إثارته.