فنون ومشاهير

تفاصيل جديدة... هكذا قُتِلَ فنان اليوم على يدّ زوج طليقته!

Lebanon 24
08-12-2025 | 10:28
كشفت تحقيقات النيابة العامة في محافظة الجيزة في مصر، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الفنان المصري سعيد مختار أمام نادٍ شهير في مدينة "السادس من أكتوبر"، إثر مشاجرة مع زوج طليقته العرفي.
وبحسب التحقيقات، أكد المتهم عاطف.ع، البالغ من العمر 61 عاماً، أنه تزوج طليقة الفنان منذ نحو ثلاثة أشهر، وكان بصحبتها يوم الحادث، حيث توجهت الأخيرة للنادي لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها البالغ تسع سنوات.

ووفقاً لرواية المتهم، فقد كان ينتظرها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ومن ثم اصطحبها للجلوس في أحد المقاهي بعد انتهاء مدة الرؤية، لكنه فوجئ باعتراض الفنان سعيد مختار طريق السيارة، عقب انتهائه من رؤية ابنه، وكان في حالة انفعال شديد، حيث حاول فتح باب السيارة بالقوة ووجّه كلمات حادة. 

وأوضح المتهم أن سعيد مختار استل سكيناً وهاجمه، ما تسبب في جرح يدّ المتهم، ثم نشب اشتباك بالأيدي، وخلال محاولته إيقاف الهجوم أصيب الفنان بجرح نافذ أسفل الذراع أدى لاحقاً إلى وفاته، مؤكّداً أن الواقعة حدثت دفاعاً عن النفس من دون قصد القتل.
 
وكانت طليقة الفنان قد أكدت صحة رواية زوجها، مشيرة إلى عدوانية سعيد مختار ومحاولته الاعتداء عليه داخل السيارة، ما أسفر عن وقوع الاشتباك الدموي. (الامارات 24)
 
 
