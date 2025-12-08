19
o
بيروت
16
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
8
o
بعلبك
10
o
بشري
14
o
بيت الدين
7
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
تفاصيل جديدة... هكذا قُتِلَ فنان اليوم على يدّ زوج طليقته!
Lebanon 24
08-12-2025
|
10:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت تحقيقات
النيابة العامة
في محافظة
الجيزة
في مصر، عن تفاصيل جديدة بشأن مقتل الفنان المصري سعيد مختار أمام نادٍ شهير في مدينة "السادس من أكتوبر"، إثر مشاجرة مع زوج طليقته العرفي.
Advertisement
وبحسب التحقيقات، أكد المتهم عاطف.ع، البالغ من العمر 61 عاماً، أنه تزوج طليقة الفنان منذ نحو ثلاثة أشهر، وكان بصحبتها يوم الحادث، حيث توجهت الأخيرة للنادي لتنفيذ حكم الرؤية مع نجلها البالغ تسع سنوات.
ووفقاً لرواية المتهم، فقد كان ينتظرها داخل سيارته بالقرب من بوابة النادي، ومن ثم اصطحبها للجلوس في أحد المقاهي بعد انتهاء مدة الرؤية، لكنه فوجئ باعتراض الفنان سعيد مختار طريق السيارة، عقب انتهائه من رؤية ابنه، وكان في حالة انفعال شديد، حيث حاول فتح باب السيارة بالقوة ووجّه كلمات حادة.
وأوضح المتهم أن سعيد مختار استل سكيناً وهاجمه، ما تسبب في جرح يدّ المتهم، ثم نشب اشتباك بالأيدي، وخلال محاولته إيقاف الهجوم أصيب الفنان بجرح نافذ أسفل الذراع أدى لاحقاً إلى وفاته، مؤكّداً أن الواقعة حدثت دفاعاً عن النفس من دون قصد القتل.
وكانت طليقة الفنان قد أكدت صحة رواية زوجها، مشيرة إلى عدوانية سعيد مختار ومحاولته الاعتداء عليه داخل السيارة، ما أسفر عن وقوع الاشتباك الدموي. (الامارات 24)
مواضيع ذات صلة
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
Lebanon 24
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
08/12/2025 21:04:03
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
قتل عامل على يد شقيقين انتقامًا لمقتل والدهما في صعيد مصر
Lebanon 24
قتل عامل على يد شقيقين انتقامًا لمقتل والدهما في صعيد مصر
08/12/2025 21:04:03
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان يُفاجىء الجميع... عاد إلى طليقته للمرّة الثانيّة (فيديو)
Lebanon 24
فنان يُفاجىء الجميع... عاد إلى طليقته للمرّة الثانيّة (فيديو)
08/12/2025 21:04:03
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بالتفاصيل... هكذا اغتيلَ جنديّ سوريّ في درعا على يدّ مسلّحين
Lebanon 24
بالتفاصيل... هكذا اغتيلَ جنديّ سوريّ في درعا على يدّ مسلّحين
08/12/2025 21:04:03
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
النيابة العامة
الامارات
النيابة
الجيزة
دوان
مصري
الدم
تابع
قد يعجبك أيضاً
"صايرة معك؟".. كارمن لبّس تنشر فيديو معبّر شاهدوه
Lebanon 24
"صايرة معك؟".. كارمن لبّس تنشر فيديو معبّر شاهدوه
12:58 | 2025-12-08
08/12/2025 12:58:39
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
12:38 | 2025-12-08
08/12/2025 12:38:45
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنان يكرّم رموزه الفنية… طابع بريدي خاص بالفنان زياد الرحباني
Lebanon 24
لبنان يكرّم رموزه الفنية… طابع بريدي خاص بالفنان زياد الرحباني
10:18 | 2025-12-08
08/12/2025 10:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفل نقيب الفنانين السوريين بمرور عام على سقوط الأسد
Lebanon 24
بالفيديو... هكذا احتفل نقيب الفنانين السوريين بمرور عام على سقوط الأسد
08:17 | 2025-12-08
08/12/2025 08:17:24
Lebanon 24
Lebanon 24
سلامة يلتقي قعبور: تحضيرات لعرض أعماله أمام الجمهور برعاية رسمية
Lebanon 24
سلامة يلتقي قعبور: تحضيرات لعرض أعماله أمام الجمهور برعاية رسمية
07:10 | 2025-12-08
08/12/2025 07:10:19
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
Lebanon 24
بعيد إقلاعها من مطار بيروت.. هذا ما حصل مع طائرة للميدل ايست
02:31 | 2025-12-08
08/12/2025 02:31:15
Lebanon 24
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
Lebanon 24
آتٍ من البحر الأسود: منخفض عاصف سيضرب لبنان.. الحرارة دون معدلاتها وثلوج على هذا الإرتفاع
02:56 | 2025-12-08
08/12/2025 02:56:09
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
05:51 | 2025-12-08
08/12/2025 05:51:56
Lebanon 24
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
Lebanon 24
إطلاق نار من أسلحة ثقيلة وتحرّك دبابات... هذا ما يحدث في الجنوب الآن
10:50 | 2025-12-08
08/12/2025 10:50:31
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
Lebanon 24
بعد زواجه للمرة الثانية.. فنان لبناني شهير يُثير الجدل بكلامه عن أولاده: بشوفكن عالـ 18! (صورة)
03:19 | 2025-12-08
08/12/2025 03:19:39
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:58 | 2025-12-08
"صايرة معك؟".. كارمن لبّس تنشر فيديو معبّر شاهدوه
12:38 | 2025-12-08
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
10:18 | 2025-12-08
لبنان يكرّم رموزه الفنية… طابع بريدي خاص بالفنان زياد الرحباني
08:17 | 2025-12-08
بالفيديو... هكذا احتفل نقيب الفنانين السوريين بمرور عام على سقوط الأسد
07:10 | 2025-12-08
سلامة يلتقي قعبور: تحضيرات لعرض أعماله أمام الجمهور برعاية رسمية
05:51 | 2025-12-08
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
08/12/2025 21:04:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24