Advertisement

فنون ومشاهير

ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!

Lebanon 24
08-12-2025 | 12:38
A-
A+
Doc-P-1452446-639008199482498424.jpg
Doc-P-1452446-639008199482498424.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
تحدثت الممثلة الشهيرة مي عمر عن قرار زوجها، المخرج محمد سامي، باعتزال الإخراج قبل أن يتراجع عنه مؤخرًا، وكشفت تفاصيل إعلانه عن التحضير لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي".
Advertisement


وجاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي.


وعن قرار الاعتزال قال: "محمد أحيانا بيتعب وهو بقاله كتير أوي بيشتغل، لأن كان عنده مسلسلين، وصعب حد يعمل مسلسلين، وأنا قلت له ده شيء شبه مستحيل".


وتابعت: "لما خرج حس أنه محتاج يريح، محمد فنان حقيقي عنده موهبة أكبر من ما هو يتخيلها وهذه الموهبة هتمنعه إنه يتوقف عن الشغل".
مواضيع ذات صلة
رغم معاناتها الطويلة مع مشاكل الخصوبة... ممثلة شهيرة تكشف للمرة الأولى سبب عدم تبنّيها!
lebanon 24
09/12/2025 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثلة شهيرة تكشف عن موقف طريف مع موسيقار الأجيال (فيديو)
lebanon 24
09/12/2025 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
هل باع المخرج الشهير ساعته ليهدي زوجته النجمة سيارة "رولز رويس" بقيمة 400 ألف دولار؟
lebanon 24
09/12/2025 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24
بمناسبة عيدها المخرج الشهير يُفاجئ زوجته الفنانة بسيارة "رولز رويس".. سعرها خيالي! (صور)
lebanon 24
09/12/2025 01:37:50 Lebanon 24 Lebanon 24

البحر الأحمر

محمد سامي

محمد ف

محمد س

وهبة

بيشة

حيان

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:31 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:56 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:51 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
10:50 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
03:19 | 2025-12-08 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
16:34 | 2025-12-08
12:58 | 2025-12-08
10:28 | 2025-12-08
10:18 | 2025-12-08
08:17 | 2025-12-08
07:10 | 2025-12-08
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24