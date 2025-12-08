19
ممثلة شهيرة تكشف سبب قرار زوجها المخرج الاعتزال!
08-12-2025
12:38
تحدثت الممثلة الشهيرة
مي عمر
عن قرار زوجها، المخرج
محمد سامي
، باعتزال الإخراج قبل أن يتراجع عنه مؤخرًا، وكشفت تفاصيل إعلانه عن التحضير لمسلسل جديد بعنوان "رد كليتي".
وجاء ذلك خلال جلسة حوارية على هامش فعاليات مهرجان
البحر الأحمر
السينمائي.
وعن قرار الاعتزال قال: "محمد أحيانا بيتعب وهو بقاله كتير أوي بيشتغل، لأن كان عنده مسلسلين، وصعب حد يعمل مسلسلين، وأنا قلت له ده شيء شبه مستحيل".
وتابعت: "لما خرج حس أنه محتاج يريح، محمد فنان حقيقي عنده موهبة أكبر من ما هو يتخيلها وهذه الموهبة هتمنعه إنه يتوقف عن الشغل".
