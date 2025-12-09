20
فنون ومشاهير
أنباء عن خلاف بين مدير أعمال فضل شاكر ومحاميته.. ماذا يحصل بينهما؟
Lebanon 24
09-12-2025
|
02:40
تحدثت مصادر مقربة من الفنان فضل شاكر عن حقيقة وجود خلافات بين مدير أعماله إياد النقيب والمحامية الدكتورة أماتا مبارك وذلم في ما يتعلق بإدارة الملف القانوني لقضاياه.
وأعلنت المصادر لـ "إرم نيوز" عدم وجود أي خلافات بين الطرفين، مشيرة إلى أن إدارة الملف القانوني لقضاياه العالقة أمام
المحكمة العسكرية
اللبنانية
من اختصاص أماتا مبارك بصفتها محامية شاكر.
ولفتت المصادر إلى أن أماتا على دراية كافية بكيفية التعامل مع الملف القضائي دون تدخلات أخرى قد تؤثر في مسار
القضايا
.
وانتشرت
أخبار
مؤخرا عن وجود خلافات بين محامية شاكر، الدكتورة أماتا مبارك، ومدير أعماله إياد النقيب، تخص طريقة إدارة الملف القانوني لقضاياه العالقة أمام المحكمة العسكرية اللبنانية.
وازدادت التكهنات بعدما نشر النقيب صوره له عبر صفحته الشخصية على "إنستغرام"، برفقة رئيس
الاتحاد الدولي لكرة القدم
(الفيفا) غياني إنفانتينو، على هامش افتتاح بطولة كأس العرب في قطر.
وما أن علقت أماتا مبارك على الصورة بكتابتها: "أنت هدف لـ إلي"، وأسرع النقيب على حذف تعليقها على صورته، الأمر الذي أثار الشكوك حول وجود خلافات بين الطرفين.
