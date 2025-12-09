19
o
بيروت
15
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
9
o
زحلة
7
o
بعلبك
10
o
بشري
11
o
بيت الدين
8
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
10 جوائز حتى الآن... الفيلم اللبناني "آخر واحد" يرسّخ حضورًا عالميًا
Lebanon 24
09-12-2025
|
11:48
A-
A+
=
photos
0
A+
A-
واصل الفيلم اللبناني
القصير
"آخر واحد" للمخرج كريم
الرحباني
حصد الجوائز العربية والعالمية، وكان آخرها فوزه بجائزتي "أفضل فيلم" و"
جائزة الجمهور
" في "المهرجان الدولي للفيلم" بجامعة نوتردام.
Advertisement
وسبق أن نال العمل ثماني جوائز في مهرجانات متخصصة بالأفلام القصيرة في
هولندا
وأرمينيا ومصر والجزائر والبحرين، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان "كليرمون فيران" الفرنسي، الأعرق عالمياً في هذا المجال.
ويروي الفيلم، على مدى 20 دقيقة، قصة مسن في الثمانين من عمره يُدعى "توفيق"، يتمسك بالحياة بدافع من صديق شاب يشجعه على خوض تجربة عاطفية جديدة عبر عالم تطبيقات المواعدة، في مغامرة غير متوقعة تعيده إلى زمن الحب والشغف.
ويكسر العمل الصورة النمطية عن الشيخوخة في الثقافة العربية، مقدّماً نموذجاً مغايراً لعجوز يواجه حزنه بعد فقدان آخر أصدقائه بمحاولة استعادة معنى الحياة من جديد.
ولا تقف دلالات الفيلم عند البعد الإنساني فقط، بل تمتد إلى مستوى رمزي يُحاكي حال
لبنان
، البلد المُثقل بالأزمات، لكنه يملك طاقة كامنة على النهوض والتجدّد رغم كل عوامل الإحباط.
مواضيع ذات صلة
"اليونيسف" و"النهار" تُحييان "يوم الطفل العالمي" بحضور وزير الإعلام
Lebanon 24
"اليونيسف" و"النهار" تُحييان "يوم الطفل العالمي" بحضور وزير الإعلام
09/12/2025 20:55:03
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
Lebanon 24
إنجاز فني لبناني.. "فيلم قصير" ينال جائزة بارزة في مهرجان "كان"
09/12/2025 20:55:03
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع
Lebanon 24
العبادية تحتفل بعيد الاستقلال وتطلق "ساحة العلم اللبناني" بحضور رسمي وشعبي واسع
09/12/2025 20:55:03
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
لبنانيّ ينال جائزة "خافيير ماجرينا" للتميّز في الجراحة الروبوتيّة
Lebanon 24
لبنانيّ ينال جائزة "خافيير ماجرينا" للتميّز في الجراحة الروبوتيّة
09/12/2025 20:55:03
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
جامعة نوتردام
جائزة الجمهور
الرحباني
الجزائر
أرمينيا
البحرين
القصير
هولندا
تابع
قد يعجبك أيضاً
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
13:34 | 2025-12-09
09/12/2025 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
Lebanon 24
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
12:09 | 2025-12-09
09/12/2025 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
09:44 | 2025-12-09
09/12/2025 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تطوّرات جديدة... هل سيعود الأمير هاري وزوجته إلى بريطانيا؟
Lebanon 24
تطوّرات جديدة... هل سيعود الأمير هاري وزوجته إلى بريطانيا؟
07:33 | 2025-12-09
09/12/2025 07:33:35
Lebanon 24
Lebanon 24
شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ
Lebanon 24
شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ
06:22 | 2025-12-09
09/12/2025 06:22:23
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
Lebanon 24
آليات سداد الودائع بحسب فئاتها
22:48 | 2025-12-08
08/12/2025 10:48:55
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
Lebanon 24
بعد عام على فراره إلى روسيا… أين أصبح بشار الأسد؟
14:00 | 2025-12-08
08/12/2025 02:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
13:34 | 2025-12-09
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
12:09 | 2025-12-09
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
09:44 | 2025-12-09
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
07:33 | 2025-12-09
تطوّرات جديدة... هل سيعود الأمير هاري وزوجته إلى بريطانيا؟
06:22 | 2025-12-09
شعرت بالذعر... شاهدوا بالفيديو ما حصل بين هنا الزاهد وشاب سعوديّ
03:41 | 2025-12-09
يصغرها بـ 40 عاماً.. نجمة شهيرة تتزوج للمرة الثالثة قريباً! (صورة)
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
09/12/2025 20:55:03
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24