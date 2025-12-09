10 جوائز حتى الآن... الفيلم اللبناني "آخر واحد" يرسّخ حضورًا عالميًا

Advertisement

واصل الفيلم اللبناني "آخر واحد" للمخرج كريم حصد الجوائز العربية والعالمية، وكان آخرها فوزه بجائزتي "أفضل فيلم" و" " في "المهرجان الدولي للفيلم" بجامعة نوتردام.وسبق أن نال العمل ثماني جوائز في مهرجانات متخصصة بالأفلام القصيرة في وأرمينيا ومصر والجزائر والبحرين، كما شارك في المسابقة الرسمية لمهرجان "كليرمون فيران" الفرنسي، الأعرق عالمياً في هذا المجال.ويروي الفيلم، على مدى 20 دقيقة، قصة مسن في الثمانين من عمره يُدعى "توفيق"، يتمسك بالحياة بدافع من صديق شاب يشجعه على خوض تجربة عاطفية جديدة عبر عالم تطبيقات المواعدة، في مغامرة غير متوقعة تعيده إلى زمن الحب والشغف.ويكسر العمل الصورة النمطية عن الشيخوخة في الثقافة العربية، مقدّماً نموذجاً مغايراً لعجوز يواجه حزنه بعد فقدان آخر أصدقائه بمحاولة استعادة معنى الحياة من جديد.ولا تقف دلالات الفيلم عند البعد الإنساني فقط، بل تمتد إلى مستوى رمزي يُحاكي حال ، البلد المُثقل بالأزمات، لكنه يملك طاقة كامنة على النهوض والتجدّد رغم كل عوامل الإحباط.