"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة

كشفت الفنانة عن تفاصيل فيلمها السينمائي الجديد "خلي بالك من نفسك"، الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان ، معربة عن سعادتها بهذا التعاون.وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنها تجسّد شخصية "شرسة" ضمن عمل يجمع بين الأكشن والكوميديا والحركة، مشيرة إلى أنها تقدم مشاهد الأكشن بنفسها إلى جانب السقا، الذي يؤدي دوراً متناقضاً مع شخصيتها. كما أكدت أن تصوير الفيلم انطلق قبل أيام قليلة.وفي موازاة ذلك، لفتت إلى أن فيلمها الآخر "زوجة رجل مش مهم" مع الفنان أكرم حسني يسير بشكل طبيعي تمهيداً لعرضه قريباً، نافية أن تكون تركّز على الدراما التلفزيونية على حساب السينما.وتطرّقت ياسمين إلى تعاونها المتكرر مع الفنان كريم فهمي، مؤكدة سعادتها بتجدد الشراكة في مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" من تأليف عمرو ، الذي وصفته بـ"شريك نجاح".وختمت بالتعبير عن سعادتها بالتكريمات التي نالتها عن مسلسل "وتقابل حبيب" في 2025، واعدة بدور مميز في أعمالها المقبلة.