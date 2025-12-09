18
o
بيروت
15
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
16
o
صيدا
19
o
جونية
12
o
النبطية
8
o
زحلة
7
o
بعلبك
9
o
بشري
10
o
بيت الدين
13
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة
Lebanon 24
09-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
كشفت الفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
عن تفاصيل فيلمها السينمائي الجديد "خلي بالك من نفسك"، الذي يجمعها للمرة الأولى بالفنان
أحمد السقا
، معربة عن سعادتها بهذا التعاون.
Advertisement
وأوضحت في تصريحات خاصة لـ"إرم نيوز" أنها تجسّد شخصية "شرسة" ضمن عمل يجمع بين الأكشن والكوميديا والحركة، مشيرة إلى أنها تقدم مشاهد الأكشن بنفسها إلى جانب السقا، الذي يؤدي دوراً متناقضاً مع شخصيتها. كما أكدت أن تصوير الفيلم انطلق قبل أيام قليلة.
وفي موازاة ذلك، لفتت إلى أن فيلمها الآخر "زوجة رجل مش مهم" مع الفنان أكرم حسني يسير بشكل طبيعي تمهيداً لعرضه قريباً، نافية أن تكون تركّز على الدراما التلفزيونية على حساب السينما.
وتطرّقت ياسمين إلى تعاونها المتكرر مع الفنان كريم فهمي، مؤكدة سعادتها بتجدد الشراكة في مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" من تأليف عمرو
محمود ياسين
، الذي وصفته بـ"شريك نجاح".
وختمت بالتعبير عن سعادتها بالتكريمات التي نالتها عن مسلسل "وتقابل حبيب" في
رمضان
2025، واعدة بدور مميز في أعمالها المقبلة.
مواضيع ذات صلة
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
Lebanon 24
ياسمين عبد العزيز تكشف كواليس مسلسلها الأخير وعلاقتها بكريم فهمي
10/12/2025 07:31:07
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
Lebanon 24
بعد طلاقها من أحمد العوضي.. علاقة حب تجمع ياسمين عبد العزيز وحارس مرمى شهير!
10/12/2025 07:31:07
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
عرض تاريخي: كنوز توت عنخ آمون تُجمع لأول مرة في المتحف الكبير (صور)
Lebanon 24
عرض تاريخي: كنوز توت عنخ آمون تُجمع لأول مرة في المتحف الكبير (صور)
10/12/2025 07:31:07
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعاونهما.. ياسمين عبد العزيز في عمل جديد مع هذا الممثل
Lebanon 24
بعد مرور أكثر من 20 عاماً على تعاونهما.. ياسمين عبد العزيز في عمل جديد مع هذا الممثل
10/12/2025 07:31:07
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
فنون ومشاهير
متفرقات
محمود ياسين
أحمد السقا
عبد العزيز
التعبير عن
الكوميديا
المصرية
العزيز
تابع
قد يعجبك أيضاً
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
Lebanon 24
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
00:00 | 2025-12-10
10/12/2025 12:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
Lebanon 24
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
13:34 | 2025-12-09
09/12/2025 01:34:08
Lebanon 24
Lebanon 24
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
Lebanon 24
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
12:09 | 2025-12-09
09/12/2025 12:09:13
Lebanon 24
Lebanon 24
10 جوائز حتى الآن... الفيلم اللبناني "آخر واحد" يرسّخ حضورًا عالميًا
Lebanon 24
10 جوائز حتى الآن... الفيلم اللبناني "آخر واحد" يرسّخ حضورًا عالميًا
11:48 | 2025-12-09
09/12/2025 11:48:02
Lebanon 24
Lebanon 24
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
Lebanon 24
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
09:44 | 2025-12-09
09/12/2025 09:44:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
Lebanon 24
الأرصاد تحذر المواطنين: رياح قوية وأمطار غزيرة حتى هذا التاريخ!
05:06 | 2025-12-09
09/12/2025 05:06:50
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
Lebanon 24
بعد انتهاء الأعياد... ماذا تُحضّر إسرائيل للبنان؟
05:08 | 2025-12-09
09/12/2025 05:08:45
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
00:00 | 2025-12-10
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
13:34 | 2025-12-09
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
12:09 | 2025-12-09
لغز وفاة تشاد سبوديک يُحسم… ومصدر يكشف الحقيقة الكاملة
11:48 | 2025-12-09
10 جوائز حتى الآن... الفيلم اللبناني "آخر واحد" يرسّخ حضورًا عالميًا
09:44 | 2025-12-09
لا يترك سريره.. فنانٌ يكشف آخر المستجدات عن وضع تامر حسني الصحيّ
07:33 | 2025-12-09
تطوّرات جديدة... هل سيعود الأمير هاري وزوجته إلى بريطانيا؟
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 07:31:07
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24