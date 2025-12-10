19
فنون ومشاهير
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
Lebanon 24
10-12-2025
|
02:33
A-
A+
photos
0
A+
A-
ستخوض الممثلة
اللبنانية
سينتيا
خليفة
موسم
رمضان
2026 من خلال مشاركتها في مسلسل "وننسى اللي كان" حيث ستقدّم شخصية شقيقة الفنانة
المصرية
ياسمين
عبد العزيز
في العمل.
وبدأت سينتيا تصوير أولى مشاهدها في المسلسل.
ونشرت سينتيا الصور الأولى من كواليس اليوم الافتتاحي للتصوير، مؤكدة بدء التحضيرات الخاصة بالمسلسل الذي يشارك فيه عدد من أبرز فناني الدراما المصرية، من بينهم كريم فهمي، ليلى عز العرب، محمد لطفي، ولينا صوفيا، وهو من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.
يُذكر ان سينتيا تُقيم منذ سنوات في مصر حيث شاركت في عدة أعمال.
