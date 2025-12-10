19
o
بيروت
18
o
طرابلس
16
o
صور
17
o
جبيل
17
o
صيدا
21
o
جونية
13
o
النبطية
11
o
زحلة
10
o
بعلبك
10
o
بشري
12
o
بيت الدين
10
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
فنان شهير مُتهم باستنساخ لحن أغنية "بابا" لزميله عمرو دياب! (صورة)
Lebanon 24
10-12-2025
|
03:49
A-
A+
photos
0
A+
A-
تسبب الشاعر المصري
خالد تاج الدين
بجدل كبير وذلك بعد تعليقه على أغنية "يا حليلة" للفنان
أحمد سعد
حيث قال إن لحنها مستوحى من أغنية "
بابا
" لزميله الفنان
عمرو دياب
.
Advertisement
وكتب
تاج الدين
، في منشور عبر حسابه على منصة "
فيسبوك
" قائلاً: "أحمد سعد عمل أغنية بابا ماينص ون، وشال صوت عمرو وغنّى يا حليلة.. أحلى ليلة الليلة"، في إشارة إلى التشابه الذي لاحظه بين العملين.
مواضيع ذات صلة
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
Lebanon 24
"مين يغني أغنية التاني".. ما قصة "خناقة الغناء" بين راغب علامة وعمرو دياب خلال فرح؟
10/12/2025 12:18:14
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"خطيئة كبرى".. فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته (صورة)
Lebanon 24
"خطيئة كبرى".. فنان شهير يرفض الإنجاب ويُثير ضجة بتصريحاته (صورة)
10/12/2025 12:18:14
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
"فنان" ينصب على زملائه.. اسمان جديدان من بين ضحاياه! (صورة)
Lebanon 24
"فنان" ينصب على زملائه.. اسمان جديدان من بين ضحاياه! (صورة)
10/12/2025 12:18:14
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
10/12/2025 12:18:14
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
خالد تاج الدين
عمرو دياب
تاج الدين
أحمد سعد
خالد تاج
فيسبوك
أحمد س
بابا
تابع
قد يعجبك أيضاً
نجمة شهيرة تؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.. وهذا ما قامت به (صور)
Lebanon 24
نجمة شهيرة تؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.. وهذا ما قامت به (صور)
04:26 | 2025-12-10
10/12/2025 04:26:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
Lebanon 24
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
02:33 | 2025-12-10
10/12/2025 02:33:43
Lebanon 24
Lebanon 24
أضاءت له شمعة.. كارول سماحة تستذكر زوجها الراحل وتستعد مع ابنتها لعيد الميلاد (فيديو)
Lebanon 24
أضاءت له شمعة.. كارول سماحة تستذكر زوجها الراحل وتستعد مع ابنتها لعيد الميلاد (فيديو)
00:30 | 2025-12-10
10/12/2025 12:30:19
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
Lebanon 24
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
00:00 | 2025-12-10
10/12/2025 12:00:05
Lebanon 24
Lebanon 24
"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة
Lebanon 24
"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة
23:00 | 2025-12-09
09/12/2025 11:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
Lebanon 24
منخفض "دوار" يضرب لبنان: كانون الأول يعد بالخيرات.. استعدوا لسلسلة من المنخفضات
09:30 | 2025-12-09
09/12/2025 09:30:00
Lebanon 24
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
Lebanon 24
إليكم هوية الجثة التي عثر عليها في عمشيت
12:57 | 2025-12-09
09/12/2025 12:57:47
Lebanon 24
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
Lebanon 24
"جبار"... دولة عربيّة تكشف عن سلاحها الجديد المُدمّر
09:00 | 2025-12-09
09/12/2025 09:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
Lebanon 24
تفاصيل جديدة عن "أنفاق الحزب".. معهد إسرائيلي يعلنها
12:00 | 2025-12-09
09/12/2025 12:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
Lebanon 24
هذه هي خلاصة 43 سنة... الآتي أفضل من الماضي
09:01 | 2025-12-09
09/12/2025 09:01:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
04:26 | 2025-12-10
نجمة شهيرة تؤدي مناسك العمرة في الحرم المكي.. وهذا ما قامت به (صور)
02:33 | 2025-12-10
هذه الممثلة اللبنانية ستُشارك ياسمين عبد العزيز في موسم رمضان 2026
00:30 | 2025-12-10
أضاءت له شمعة.. كارول سماحة تستذكر زوجها الراحل وتستعد مع ابنتها لعيد الميلاد (فيديو)
00:00 | 2025-12-10
بعد 5 أشهر فقط على زواجها.. فنانة تركية تكشف ما فعله زوجها بها (صور)
23:00 | 2025-12-09
"خلي بالك من نفسك" يجمع ياسمين عبد العزيز والسقا لأول مرة
13:34 | 2025-12-09
فيديو لنانسي عجرم يشعل الفضول… والجمهور بانتظار المفاجأة
فيديو
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
Lebanon 24
بث مباشر.. البابا لاوون الرابع عشر في ساحة الشهداء
09:14 | 2025-12-01
10/12/2025 12:18:14
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24