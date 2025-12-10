Advertisement

فنون ومشاهير

فنان شهير مُتهم باستنساخ لحن أغنية "بابا" لزميله عمرو دياب! (صورة)

Lebanon 24
10-12-2025 | 03:49
تسبب الشاعر المصري خالد تاج الدين بجدل كبير وذلك بعد تعليقه على أغنية "يا حليلة" للفنان أحمد سعد حيث قال إن لحنها مستوحى من أغنية "بابا" لزميله الفنان عمرو دياب.
وكتب تاج الدين، في منشور عبر حسابه على منصة "فيسبوك" قائلاً: "أحمد سعد عمل أغنية بابا ماينص ون، وشال صوت عمرو وغنّى يا حليلة.. أحلى ليلة الليلة"، في إشارة إلى التشابه الذي لاحظه بين العملين.
 
 
 

