فنان شهير مُتهم باستنساخ لحن أغنية "بابا" لزميله عمرو دياب! (صورة)

تسبب الشاعر المصري بجدل كبير وذلك بعد تعليقه على أغنية "يا حليلة" للفنان حيث قال إن لحنها مستوحى من أغنية " " لزميله الفنان .وكتب ، في منشور عبر حسابه على منصة " " قائلاً: "أحمد سعد عمل أغنية بابا ماينص ون، وشال صوت عمرو وغنّى يا حليلة.. أحلى ليلة الليلة"، في إشارة إلى التشابه الذي لاحظه بين العملين.