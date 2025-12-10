تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟
Lebanon 24
10-12-2025
|
05:22
علّق الموزع الموسيقي
المصري محمد
مصطفى طليق الفنانة
شيرين عبد الوهاب
، على الشائعات التي تزعم أن محكمة الأسرة قد أصدرت قرارًا يقضي بمنع زوجته السابقة من رؤية ابنتيها مريم وهنا، بعد ثبوت عدم استقرارها الذهني وخطورة حالتها النفسية عليهما، وقال إنّ "ما يتمّ تداوله غير صحيح"، وإنّه "لم يتقدم برفع أي دعاوى قضائية ضدّ طليقته".
وأضاف مصطفى أنّ "محكمة الأسرة لن تصدر أي قرارات ضدها ما دام لم يتوجه هو شخصيًاً برفع دعوى في هذا الشأن".
وأكّد أنّ إبنتيه تزوران والدتهما بشكلٍ دوريّ، وتقضيان عطلة نهاية الأسبوع برفقتها في منزلها. (ارم نيوز)
Advertisement
