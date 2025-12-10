بعد "ثبوت عدم إستقرارها ذهنيّاً"... هل مُنِعَت شيرين عبدالوهاب من رؤية إبنتيها؟

علّق الموزع الموسيقي مصطفى طليق الفنانة ، على الشائعات التي تزعم أن محكمة الأسرة قد أصدرت قرارًا يقضي بمنع زوجته السابقة من رؤية ابنتيها مريم وهنا، بعد ثبوت عدم استقرارها الذهني وخطورة حالتها النفسية عليهما، وقال إنّ "ما يتمّ تداوله غير صحيح"، وإنّه "لم يتقدم برفع أي دعاوى قضائية ضدّ طليقته".

وأضاف مصطفى أنّ "محكمة الأسرة لن تصدر أي قرارات ضدها ما دام لم يتوجه هو شخصيًاً برفع دعوى في هذا الشأن".





وأكّد أنّ إبنتيه تزوران والدتهما بشكلٍ دوريّ، وتقضيان عطلة نهاية الأسبوع برفقتها في منزلها. (ارم نيوز)