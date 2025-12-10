تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟

Lebanon 24
10-12-2025 | 06:19
شهد عام 2025 رحيل العديد من الشخصيات الفنيّة والإعلاميّة الشهيرة، في العالم العربيّ.
 
 
زياد الرحباني
 
رحل الموسيقار زياد الرحباني في 26 تموز، عن عمر 69 عاماً، بعدما قدّم أعمالاً نقدية وموسيقية مميزة حملت هموم المجتمع اللبناني.
 
 
بسام براك
 
 
توفي الإعلامي بسام براك في 27 تشرين الأوّل، عن 53 عاماً، بعد صراع مع المرض.
 
 
رحيل لطفي لبيب
توفي الفنان المصري لطفي لبيب في 30 تموز، عن عمر 77 عاماً، بعد صراع مع مرض مزمن، وترك بصمة كوميدية كبيرة في السينما والمسرح.
 
 
اسماعيل الليثي
توفي الفنان المصري إسماعيل الليثي في 10 تشرين الثاني، عن عمر 45 عاماً إثر حادث سير مأسوي، وكان من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر.
 
 
كما غيّب الموت الممثلة الجزائرية بيونة والممثل العراقي إياد الطائي، والفنان المغربي مصطفى سوليت بعد حادث مؤلم.

