بينها زياد الرحباني وبسام براك.. شخصيّات فنيّة وإعلاميّة بارزة رحلت في العام 2025 من هي؟

شهد عام 2025 رحيل العديد من الشخصيات الفنيّة والإعلاميّة الشهيرة، في العالم العربيّ.

زياد الرحباني

رحل الموسيقار زياد الرحباني في 26 ، عن عمر 69 عاماً، بعدما قدّم أعمالاً نقدية وموسيقية مميزة حملت هموم .

بسام براك

توفي الإعلامي بسام براك في 27 تشرين الأوّل، عن 53 عاماً، بعد صراع مع المرض.

رحيل لطفي لبيب

توفي الفنان المصري لطفي لبيب في 30 تموز، عن عمر 77 عاماً، بعد صراع مع مرض مزمن، وترك بصمة كوميدية كبيرة في السينما والمسرح.

اسماعيل الليثي

توفي الفنان المصري الليثي في 10 تشرين الثاني، عن عمر 45 عاماً إثر حادث سير مأسوي، وكان من أبرز نجوم الأغنية الشعبية في مصر.

كما غيّب الموت الممثلة الجزائرية بيونة والممثل إياد الطائي، والفنان مصطفى سوليت بعد حادث مؤلم.