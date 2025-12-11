فاجأها بسؤال جريء.. فنان شهير يستضيف طليقته السابقة في برنامجه (صورة)

قام الممثل أوراز كايغيلار باستضافة طليقته ميليس إيشيتن في برنامجه الخاص على منصة .



وطرح كايغيلار أوغلو سؤالاً مباشراً على طليقته أمام الكاميرات: "هل يمكننا القول إن الطلاق كان مفيداً لك؟".

من جهتها، فاجأت ميليس إيشيتن الجميع بإجابتها الصريحة والواضحة، حيث قالت دون تردد: "كان واحداً من أصح القرارات التي اتخذتها في حياتي، وكان مفيداً بالفعل"، لتثير بتصريحها موجة تفاعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.



وأظهرت إيشيتن خلال الحلقة ثقة كبيرة في قرارها، مؤكدة أن الانفصال كان خياراً صائباً أثر إيجاباً على حياتها، فيما لم يبدُ على كايغيلار أوغلو أي انزعاج من هذا التصريح، بل تعامل معه بحياد تام.



وأثار اللقاء ضجة واسعة بين المتابعين، خاصة بعد السؤال الجريء الذي طرحه الممثل على ضيفته.