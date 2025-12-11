تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

فاجأها بسؤال جريء.. فنان شهير يستضيف طليقته السابقة في برنامجه (صورة)

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:00
A-
A+
Doc-P-1453532-639010404537215719.jpg
Doc-P-1453532-639010404537215719.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
قام الممثل التركي أوراز كايغيلار أوغلو باستضافة طليقته ميليس إيشيتن في برنامجه الخاص على منصة يوتيوب.

وطرح كايغيلار أوغلو سؤالاً مباشراً على طليقته أمام الكاميرات: "هل يمكننا القول إن الطلاق كان مفيداً لك؟".
 
 
 
 
 
 
من جهتها، فاجأت ميليس إيشيتن الجميع بإجابتها الصريحة والواضحة، حيث قالت دون تردد: "كان واحداً من أصح القرارات التي اتخذتها في حياتي، وكان مفيداً بالفعل"، لتثير بتصريحها موجة تفاعل واسعة عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأظهرت إيشيتن خلال الحلقة ثقة كبيرة في قرارها، مؤكدة أن الانفصال كان خياراً صائباً أثر إيجاباً على حياتها، فيما لم يبدُ على كايغيلار أوغلو أي انزعاج من هذا التصريح، بل تعامل معه بحياد تام.

وأثار اللقاء ضجة واسعة بين المتابعين، خاصة بعد السؤال الجريء الذي طرحه الممثل على ضيفته.
 
Advertisement
مواضيع ذات صلة
بسبب خلافات مع زوج طليقته.. فنان شهير يفقد حياته بطريقة مروعة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يُفاجئ الجمهور بزواجه للمرة الثالثة (صور)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
فنان شهير يُرزق بمولوده الثاني ويُطلق عليه هذا الاسم (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلامي لبناني يكشف عن زواج فنانة شهيرة من رجل أعمال معروف (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:17 Lebanon 24 Lebanon 24

من جهته

يوتيوب

التركي

أوغلو

الترك

بيرة

تركي

ايغي

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:28 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:59 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2025-12-11
Lebanon24
03:28 | 2025-12-11
Lebanon24
02:59 | 2025-12-11
Lebanon24
02:14 | 2025-12-11
Lebanon24
01:32 | 2025-12-11
Lebanon24
00:53 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24