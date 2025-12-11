تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
أصيب قبل سنوات بورم سرطاني في الظهر.. أحمد حلمي يُقلق الجمهور على صحته (صورة)
Lebanon 24
11-12-2025
|
02:59
A-
A+
photos
0
A+
A-
نشر الفنان المصري
أحمد حلمي
رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص عبر "إنستغرام" حيث كتب دعاء لشفاء المريض، ما أثار قلق المتابعين على حالته الصحية.
وكتب
حلمي
قائلًا: "اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقمًا وتعويضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض الى أهله سالماً معافى من كل أذي أو ضرر".
وكان حلمي مرّ قبل سنوات بأزمة صحية حيث أعلن حينها عن إصابته بورم سرطاني في الظهر وخضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الورم.
أحمد حلمي
أحمد ح
المري
ستوري
حلمي
الست
طاني
مصري
تابع
