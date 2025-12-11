تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

فنون ومشاهير

أصيب قبل سنوات بورم سرطاني في الظهر.. أحمد حلمي يُقلق الجمهور على صحته (صورة)

Lebanon 24
11-12-2025 | 02:59
A-
A+
Doc-P-1453575-639010447590408664.jpg
Doc-P-1453575-639010447590408664.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
نشر الفنان المصري أحمد حلمي رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص عبر "إنستغرام" حيث كتب دعاء لشفاء المريض، ما أثار قلق المتابعين  على حالته الصحية.

وكتب حلمي قائلًا: "اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقمًا وتعويضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض الى أهله سالماً معافى من كل أذي أو ضرر".
 
 
 
 
 
وكان حلمي مرّ قبل سنوات بأزمة صحية حيث أعلن حينها عن إصابته بورم سرطاني في الظهر وخضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الورم.





Advertisement
مواضيع ذات صلة
أصيبت بورم في المخ.. تدهور الحالة الصحية لهذه الفنانة المعروفة (صورة)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
لم تعد تستطيع الوقوف.. إليسا تقلق الجمهور على صحتها شاهدوا ماذا حصل معها في دبي (فيديو)
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
يزيد فرص الشفاء والعلاج الناجح... اختبار دم جديد يكشف السرطان قبل 10 سنوات من ظهوره
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ممثل لبنانيّ شهير مصاب بالسرطان منذ سنتين: "عم جرّب اكسب وقت حدّ أولادي"
lebanon 24
Lebanon24
11/12/2025 11:21:29 Lebanon 24 Lebanon 24

أحمد حلمي

أحمد ح

المري

ستوري

حلمي

الست

طاني

مصري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
03:28 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:14 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
02:00 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
01:32 | 2025-12-11 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير Lebanon 24
Lebanon24
04:08 | 2025-12-11
Lebanon24
03:28 | 2025-12-11
Lebanon24
02:14 | 2025-12-11
Lebanon24
02:00 | 2025-12-11
Lebanon24
01:32 | 2025-12-11
Lebanon24
00:53 | 2025-12-11
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24