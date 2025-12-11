أصيب قبل سنوات بورم سرطاني في الظهر.. أحمد حلمي يُقلق الجمهور على صحته (صورة)

نشر الفنان المصري رسالة غامضة عبر خاصية "الستوري" على حسابه الخاص عبر "إنستغرام" حيث كتب دعاء لشفاء المريض، ما أثار قلق المتابعين على حالته الصحية.



وكتب قائلًا: "اللهم بعدد من سجد وشكر نسألك أن تشفي كل مريض شفاء لا يغادر سقمًا وتعويضهم خيرًا عن كل لحظة وجع وألم، اللهم رد كل مريض الى أهله سالماً معافى من كل أذي أو ضرر".

وكان حلمي مرّ قبل سنوات بأزمة صحية حيث أعلن حينها عن إصابته بورم سرطاني في الظهر وخضوعه لجراحة ناجحة لاستئصال الورم.









