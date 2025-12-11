بعد انتشار أخبار عن إفلاسها ومنعها من رؤية ابنتيها.. توضيح من محامي شيرين عبد الوهاب هذا ما جاء فيه

بعد انتشار شائعات عن تعرّض الفنانة للإفلاس وبيع ممتلكاتها بسبب أزمة مالية، تزامنًا مع اختفائها عن الساحة الفنية للعلاج، إضافة الى عن استصدار طليقها الملحن والد ابنتيها قراراً من محكمة الأسرة بمنع من رؤيتهما، أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار التي تمس موكلته في الفترة الأخيرة.



وقال قنطوش في بيان: "كلام غير صحيح بالمرة.. وأي شخص سيطلق على الفنانة أي شائعات مثل هذه سأتخذ إجراءات قانونية تجاهه، وقد كلفت كل المحامين زملائي في مكتبي.. بحصر شامل لكل هذه الشائعات المنتشرة، وسنتخذ إجراءات سريعة ضد من يحاول تشويه اسم وسمعة الفنانة، ونهيب بالسادة المحترمين من الصحفيين الالتزام بالحقيقة وعدم نشر أي تمس الفنانة وحياتها الخاصة.. حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون".



وعما يتردد عن إفلاس شيرين، قال: "غير صحيح تمامًا، مشيرًا الى أنها بخير وحساباتها البنكية منتعشة ولا تعاني أي أزمات مالية."





