Najib Mikati
فنون ومشاهير

بعد انتشار أخبار عن إفلاسها ومنعها من رؤية ابنتيها.. توضيح من محامي شيرين عبد الوهاب هذا ما جاء فيه

Lebanon 24
11-12-2025 | 03:28
بعد انتشار شائعات عن تعرّض الفنانة المصرية شيرين عبد الوهاب للإفلاس وبيع ممتلكاتها بسبب أزمة مالية، تزامنًا مع اختفائها عن الساحة الفنية للعلاج، إضافة الى أخبار عن استصدار طليقها الملحن محمد مصطفى والد ابنتيها قراراً من محكمة الأسرة بمنع شيرين من رؤيتهما، أعلن المستشار ياسر قنطوش محامي شيرين اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه مروجي الأخبار التي تمس موكلته في الفترة الأخيرة.

وقال قنطوش في بيان: "كلام غير صحيح بالمرة.. وأي شخص سيطلق على الفنانة أي شائعات مثل هذه سأتخذ إجراءات قانونية تجاهه، وقد كلفت كل المحامين زملائي في مكتبي.. بحصر شامل لكل هذه الشائعات المنتشرة، وسنتخذ إجراءات سريعة ضد من يحاول تشويه اسم وسمعة الفنانة، ونهيب بالسادة المحترمين من الصحفيين الالتزام بالحقيقة وعدم نشر أي أخبار كاذبة تمس الفنانة وحياتها الخاصة.. حتى لا يقعوا تحت طائلة القانون".

وعما يتردد عن إفلاس شيرين، قال: "غير صحيح تمامًا، مشيرًا الى أنها بخير وحساباتها البنكية منتعشة ولا تعاني أي أزمات مالية."

شيرين عبد الوهاب

أخبار كاذبة

عبد الوهاب

محمد مصطفى

شيرين عبد

المصرية

التزام

محمد م

