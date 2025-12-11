تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
16
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
16
o
جبيل
15
o
صيدا
17
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
6
o
بعلبك
7
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم
Lebanon 24
11-12-2025
|
06:21
A-
A+
photos
0
A+
A-
فوجئ الوسط الموسيقي الأميركي بعد وفاة الموسيقي الشهير والمرشح لجائزة "غرامي"
رودريك
ماكلويد (70 عاماً)، الذي قضى في حادث مأساوي بولاية رود آيلاند أثناء نزهة صباحية مع كلبه.
وبحسب ما نقلته
نيويورك
بوست، فقد تعرّض ماكلويد للدهس في بلدة هوبكينتون عندما فقدت شانون جودبوت (41 عاماً) السيطرة على سيارتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بأعمدة الهاتف قبل أن تدهسه. وقد نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته، فيما نجا كلبه وعاد إلى المنزل. الشرطة كشفت أن المتهمة كانت بحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعبئة تُستخدم في التوزيع، وتواجه سلسلة من التهم الخطيرة، أبرزها: القيادة المتهورة المؤدية للوفاة، حيازة مخدرات بقصد التوزيع (للمرة الثالثة)، سجل جنائي ضخم يتضمن أكثر من 100 اعتقال و82 مذكرة توقيف، ومن المقرر مثولها أمام
القضاء
قبل إحالتها إلى
مكتب المدعي العام
.
وعلى الصعيد الفني، يُعد ماكلويد أحد أبرز وجوه الموسيقى في رود آيلاند؛ دخل قاعة مشاهير الولاية عام 2012 مع فرقة Roomful of Blues، وحصل في الثمانينيات على ترشيح لجائزة غرامي. كما عمل في سنواته الأخيرة في جامعة
براون
مساعدَ تدريس ومديراً لفرقة Old-Time String Band.
وقد أثارت وفاته حالة حزن واسعة في الأوساط الفنية، التي نعَت مسيرته الحافلة ومساهماته المؤثرة في الموسيقى الأميركية. (فوشيا)
Advertisement
مواضيع ذات صلة
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
Lebanon 24
حزنٌ في الوسط الرياضي اللبناني: وفاة البطل ربيع زهر وزوجته في حادث أليم (صور)
11/12/2025 20:02:36
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الفني… وفاة الفنانة "بيونة" بعمر 73 عامًا
Lebanon 24
حزن في الوسط الفني… وفاة الفنانة "بيونة" بعمر 73 عامًا
11/12/2025 20:02:36
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
Lebanon 24
ممثلة شابة تهزّ الوسط الفني.. اتهمت نجمًا بارزًا بالاغتصاب
11/12/2025 20:02:36
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
Lebanon 24
حزن في الوسط الإعلامي… وفاة كاتب وصحافي لبناني (صورة)
11/12/2025 20:02:36
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مكتب المدعي العام
المدعي العام
جائزة غرامي
نيويورك
رودريك
القضاء
براون
رودري
تابع
قد يعجبك أيضاً
بالفيديو... فنان لبنانيّ في المستشفى: "قطعت على خير"
Lebanon 24
بالفيديو... فنان لبنانيّ في المستشفى: "قطعت على خير"
12:34 | 2025-12-11
11/12/2025 12:34:07
Lebanon 24
Lebanon 24
بالصورة... إعلامي تركيّ شهير متورّط بتجارة المخدرات
Lebanon 24
بالصورة... إعلامي تركيّ شهير متورّط بتجارة المخدرات
12:04 | 2025-12-11
11/12/2025 12:04:47
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
من خرج ومن انتقل في المرحلة الأولى من المواجهة في "The Voice"؟
Lebanon 24
من خرج ومن انتقل في المرحلة الأولى من المواجهة في "The Voice"؟
09:32 | 2025-12-11
11/12/2025 09:32:06
Lebanon 24
Lebanon 24
عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية.. فنان بحالة خطرة في العناية المركزة
Lebanon 24
عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية.. فنان بحالة خطرة في العناية المركزة
08:51 | 2025-12-11
11/12/2025 08:51:05
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
Lebanon 24
صدور نتائج دورة تطويع ضباط في المدرسة الحربية
14:59 | 2025-12-10
10/12/2025 02:59:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
Lebanon 24
مُغطى بمادة لزجة.. الدولار الأسود يغزو لبنان فاحذروا (فيديو)
16:44 | 2025-12-10
10/12/2025 04:44:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
12:34 | 2025-12-11
بالفيديو... فنان لبنانيّ في المستشفى: "قطعت على خير"
12:04 | 2025-12-11
بالصورة... إعلامي تركيّ شهير متورّط بتجارة المخدرات
11:21 | 2025-12-11
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
09:32 | 2025-12-11
من خرج ومن انتقل في المرحلة الأولى من المواجهة في "The Voice"؟
08:51 | 2025-12-11
عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية.. فنان بحالة خطرة في العناية المركزة
08:38 | 2025-12-11
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
11/12/2025 20:02:36
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24