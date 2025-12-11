تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

حادث مأسوي أنهى حياته.. حزن في الوسط الفني بعد وفاة هذا النجم

Lebanon 24
11-12-2025 | 06:21
فوجئ الوسط الموسيقي الأميركي بعد وفاة الموسيقي الشهير والمرشح لجائزة "غرامي" رودريك ماكلويد (70 عاماً)، الذي قضى في حادث مأساوي بولاية رود آيلاند أثناء نزهة صباحية مع كلبه.

وبحسب ما نقلته نيويورك بوست، فقد تعرّض ماكلويد للدهس في بلدة هوبكينتون عندما فقدت شانون جودبوت (41 عاماً) السيطرة على سيارتها، فانحرفت عن الطريق واصطدمت بأعمدة الهاتف قبل أن تدهسه. وقد نُقل إلى المستشفى حيث أُعلن عن وفاته، فيما نجا كلبه وعاد إلى المنزل. الشرطة كشفت أن المتهمة كانت بحوزتها مواد مخدرة وأدوات تعبئة تُستخدم في التوزيع، وتواجه سلسلة من التهم الخطيرة، أبرزها: القيادة المتهورة المؤدية للوفاة، حيازة مخدرات بقصد التوزيع (للمرة الثالثة)، سجل جنائي ضخم يتضمن أكثر من 100 اعتقال و82 مذكرة توقيف، ومن المقرر مثولها أمام القضاء قبل إحالتها إلى مكتب المدعي العام.

وعلى الصعيد الفني، يُعد ماكلويد أحد أبرز وجوه الموسيقى في رود آيلاند؛ دخل قاعة مشاهير الولاية عام 2012 مع فرقة Roomful of Blues، وحصل في الثمانينيات على ترشيح لجائزة غرامي. كما عمل في سنواته الأخيرة في جامعة براون مساعدَ تدريس ومديراً لفرقة Old-Time String Band.

وقد أثارت وفاته حالة حزن واسعة في الأوساط الفنية، التي نعَت مسيرته الحافلة ومساهماته المؤثرة في الموسيقى الأميركية. (فوشيا)
