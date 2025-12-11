تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
فنون ومشاهير

عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية.. فنان بحالة خطرة في العناية المركزة

Lebanon 24
11-12-2025 | 08:51
تدهورت الحالة الصحية للفنان طارق الأمير، أحد أبطال فيلم "عسل أسود" مع أحمد حلمي، إثر أزمة قلبية مفاجئة استلزمت نقله فورًا إلى قسم العناية المركزة.
 
وكشفت ابنة شقيقته أن عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية، كانت آخرها الأخطر حيث استمر التوقف 20 دقيقة قبل أن يتمكن الطاقم الطبي من إنعاشه. وأوضحت أنه كان يعاني سابقًا من آلام في الظهر لم يدرك أنها مرتبطة بمشكلة في شرايين القلب، وهو الآن في غيبوبة ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.

من جهته، أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي أن حالة الأمير حرجة للغاية، داعيًا الجمهور للدعاء له، ومشيرًا إلى متابعة النقابة للوضع الصحي عن قرب مع أسرته.

طارق الأمير يعد من الوجوه المألوفة في السينما والدراما منذ التسعينيات، وشارك في عدة أعمال بارزة رغم طابعها الثانوي، أبرزها دور الضابط "هاني" في فيلم "اللي بالي بالك" مع محمد سعد، ودور ضابط الشرطة في "صنع في مصر"، وشخصية "عبد المنصف" في فيلم "عسل أسود"، والتي تركت بصمة خاصة لدى الجمهور. (لها)
