عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية.. فنان بحالة خطرة في العناية المركزة

تدهورت الحالة الصحية للفنان طارق الأمير، أحد أبطال فيلم "عسل أسود" مع ، إثر أزمة قلبية مفاجئة استلزمت نقله فورًا إلى .

وكشفت ابنة شقيقته أن عضلة قلبه توقفت ثلاث مرات متتالية، كانت آخرها الأخطر حيث استمر التوقف 20 دقيقة قبل أن يتمكن الطاقم الطبي من إنعاشه. وأوضحت أنه كان يعاني سابقًا من آلام في الظهر لم يدرك أنها مرتبطة بمشكلة في شرايين القلب، وهو الآن في غيبوبة ويخضع لأجهزة التنفس الاصطناعي.



، أكد نقيب المهن التمثيلية الدكتور أن حالة الأمير حرجة للغاية، داعيًا الجمهور للدعاء له، ومشيرًا إلى متابعة النقابة للوضع الصحي عن قرب مع أسرته.



طارق الأمير يعد من الوجوه المألوفة في السينما والدراما منذ التسعينيات، وشارك في عدة أعمال بارزة رغم طابعها الثانوي، أبرزها دور الضابط "هاني" في فيلم " بالك" مع ، ودور ضابط الشرطة في "صنع في مصر"، وشخصية " " في فيلم "عسل أسود"، والتي تركت بصمة خاصة لدى الجمهور. (لها)