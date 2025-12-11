من خرج ومن انتقل في المرحلة الأولى من المواجهة في "The Voice"؟

انطلقت مرحلة المواجهة في الموسم السادس من برنامج " " على قنوات "MBC1"، "MBC "، "MBC مصر" و"MBC5"، بعد انتهاء مرحلة "الصوت وبس"، لتشهد منافسات قوية بين المواهب التي تسعى لإثبات جدارتها باللقب.



شهدت الحلقة الأولى من المواجهات أداءً مشوقًا وحاسمًا، حيث نجحت رحمة، نجمة غلاف مجلة "لها"، في ضمان انتقال اثنين من مشتركَي فريقها إلى المرحلة التالية، بينما انتقل مشترك واحد فقط لكل من أحمد وناصيف. كما استفاد كل مدرّب من ميزة "الخطف" لضم مشترك من فريق آخر بشكل مؤقت، لحين الحسم في المواجهات المقبلة.



في تفاصيل الحلقة، وزعت رحمة المشتركين في فريقها إلى ثنائيات وثلاثيات، مشيرة إلى صعوبة اختيار من يبقى ومن يغادر، حيث بدأت المواجهة الأولى بين زين وشربل خولي ومحمد خلايلة، فاختارت شعلان للانتقال معها، بينما خُطف شربل من قبل أحمد ومحمد من قبل .



أما المواجهة الثانية في فريق رحمة، فكانت بين حنا ومهند ، فاختارت رحمة مهند للاستمرار، وغادرت حنا. في فريق أحمد، كانت المواجهة الأولى بين محمد وإبراهيم حفيظة وكريس، فاختار ، فيما حاولت رحمة خطف إبراهيم لكنه قرر الانضمام لفريقها في خضم المنافسة. المواجهة الثانية في فريق أحمد كانت بين أحمد وكريم الحو، واختار أحمد استمرار عطية.



في فريق ناصيف، كانت المواجهة الأولى بين آية وأزياكو، واختار ناصيف الأخير، بينما انتهت رحلة آية، فيما انتقلت المواجهة الثانية بين أحمد عطية وكريم الحو، واختار أحمد استمرار عطية معه.



مرحلة المواجهة تؤكد تشويق الموسم السادس، حيث تتصارع أقوى المواهب على الانتقال للمرحلة التالية ضمن المنافسة.

