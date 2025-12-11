بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟

بعد تعرّضها لحادث سير، أفادت معلومات صحافيّة أنّ الممثلة شقيقة الممثل ، أُصيبت ببعض الرضوض والكدمات.

وأشارت المعلومات إلى أنّ خباز خضعت لصور أشعة ولفحوصات.

وأكّدت أنّها بخير، وخرجت من المستشفى.