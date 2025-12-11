بالصورة... إعلامي تركيّ شهير متورّط بتجارة المخدرات

أثبتت التحقيقات التي تُجريها الشرطة التركيّة، تورّط الإعلامي الشهير أرسوي مع مشتبه بهم، في توفير أماكن داخل منازل لاستخدام المخدرات، وتزويد نساء بمواد مخدرة وإقامة علاقات غير مشروعة.



وبحسب التحقيقات، فإنّ الهدف من إقامة هكذا حفلات في منازل، هو تحقيق مكاسب مهنية ومادية.

وفي هذا السياق، كشف المحامي أمين أوزكورت، أنّ أرصوي، أسس شركة للاتجار في المواد المخدرة، التي كانت تُمرَّر إلى الوسط الإعلامي تحت غطاء شركة إعلامية، لإبعاد الشبهات الجنائية عنه. (ارم نيوز)