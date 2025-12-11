تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
16
o
بيروت
13
o
طرابلس
14
o
صور
15
o
جبيل
15
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
6
o
زحلة
6
o
بعلبك
6
o
بشري
9
o
بيت الدين
5
o
كفردبيان
فنون ومشاهير
أوّل تعليق للورا شقيقة الممثل جورج خباز بعد تعرّضها لحادث سير... ماذا قالت؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
14:30
photos
0
علّقت الممثلة
لورا خباز
على حادثة تعرّضها لحادث سير عصر اليوم، ونقلها إلى المستشفى.
وطمأنت خباز متابعيها على "
انستغرام
"، وقالت عبر خاصية "
ستوري
": "بشكر
الله أنا
منيحة".
