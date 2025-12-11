سيُغنّي جالساً... هذه آخر تطورات الحالة الصحيّة لتامر حسني

كشف مصدر مقرب من الفنان المصريّ ، أنّه "لا يوجد في حالته ما يدعو إلى القلق خلال تلك الفترة، حيث تحسن بشكل كبير بعد خروجه من المستشفى، وهو موجود في منزله لقضاء فترة من النقاهة ويستكمل علاجه بشكل منتظم".



وأضاف المصدر أنّ "حسني يستعدّ لإحياء حفل غنائي داخل قصر عابدين في ، في 20 كانون الأول، حيث يقام الحفل لصالح إحدى المؤسسات الخيرية، إلا أن تامر سوف يغني بالحفل جالساً، أو واقفاً دون الإفراط في الحركة على المسرح، خاصة أن الأطباء نصحوه بعدم بذل مجهود كبير خلال هذه الفترة".



وأوضح أنّ "هذا الحفل ليس تعاقد عليه حسني، فمن المفترض أن يحيي حفلاً آخر على مسرح المجاز في إمارة الشارقة في ، في 17 كانون الثاني المقبل". (العربية)

