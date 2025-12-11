تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
سيُغنّي جالساً... هذه آخر تطورات الحالة الصحيّة لتامر حسني
Lebanon 24
11-12-2025
|
15:12
كشف مصدر مقرب من الفنان المصريّ
تامر حسني
، أنّه "لا يوجد في حالته ما يدعو إلى القلق خلال تلك الفترة، حيث تحسن بشكل كبير بعد خروجه من المستشفى، وهو موجود في منزله لقضاء فترة من النقاهة ويستكمل علاجه بشكل منتظم".
وأضاف المصدر أنّ "حسني يستعدّ لإحياء حفل غنائي داخل قصر عابدين في
القاهرة
، في 20 كانون الأول، حيث يقام الحفل لصالح إحدى المؤسسات الخيرية، إلا أن تامر سوف يغني بالحفل جالساً، أو واقفاً دون الإفراط في الحركة على المسرح، خاصة أن الأطباء نصحوه بعدم بذل مجهود كبير خلال هذه الفترة".
وأوضح أنّ "هذا الحفل ليس
الوحيد الذي
تعاقد عليه حسني، فمن المفترض أن يحيي حفلاً آخر على مسرح المجاز في إمارة الشارقة في
دولة الإمارات
، في 17 كانون الثاني المقبل". (العربية)
