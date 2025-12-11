تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Najib Mikati
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 16:12
بعدما أعلن الفنان سعد رمضان من خلال فيديو نشره عبر حسابه على "انستغرام، أنّه دخل المستشفى، من دون الكشف عما حصل معه، قال وسام المولى مدير أعمال رمضان، إنّ "الأخير بخير في الوقت الراهن، ويمكث تحت الملاحظة الطبية في مستشفى في بيروت".

وأوضح المولى أنّ "رمضان كان قد عاد من دبي إلى لبنان قبل يومين، حيث شعر بحالة إعياء شديدة".

وأضاف: "يُرجّح الأطباء أن تكون عدوى فيروسية تسببت بالتهابات مفاجئة ظهرت في أجزاء متفرقة من جسد رمضان، ما استدعى دخوله المستشفى".

وأكد أنّ "الحالة الصحية لرمضان استقرت تماماً، ولا يوجد ما يدعو للقلق، سيُغادر المستشفى صباح غدّ الجمعة". (ارم نيوز)
 
 
 
