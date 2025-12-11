شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟

بعدما أعلن الفنان من خلال فيديو نشره عبر حسابه على " ، أنّه دخل المستشفى، من دون الكشف عما حصل معه، قال وسام مدير أعمال ، إنّ "الأخير بخير في الوقت الراهن، ويمكث تحت الملاحظة الطبية في مستشفى في ".



وأوضح المولى أنّ "رمضان كان قد عاد من دبي إلى قبل يومين، حيث شعر بحالة إعياء شديدة".



وأضاف: "يُرجّح الأطباء أن تكون عدوى فيروسية تسببت بالتهابات مفاجئة ظهرت في أجزاء متفرقة من جسد رمضان، ما استدعى دخوله المستشفى".



وأكد أنّ "الحالة الصحية لرمضان استقرت تماماً، ولا يوجد ما يدعو للقلق، سيُغادر المستشفى صباح غدّ الجمعة". (ارم نيوز)

