تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
14
o
بيروت
14
o
طرابلس
15
o
صور
14
o
جبيل
15
o
صيدا
16
o
جونية
10
o
النبطية
7
o
زحلة
9
o
بعلبك
3
o
بشري
10
o
بيت الدين
6
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
فنون ومشاهير
رياضة
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
المزيد
⋮
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
اشترك الآن
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
اشترك الآن
|
تسجيل الدخول
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
مقالات لبنان24
رادار لبنان24
صحافة أجنبية
ضيوف لبنان 24
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
صحة
رياضة
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
كأس العالم2022
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Advertisement
فنون ومشاهير
ما حقيقة تعرّض شيرين عبدالوهاب لاعتداء عنيف على يدّ حسام حبيب؟
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:00
A-
A+
photos
0
A+
A-
زعم موقع "العاصمة"، أنّ الفنانة المصريّة
شيرين عبدالوهاب
تعرّضت لاعتداء جسديّ عنيف، على يدّ زوجها السابق الفنان
حسام حبيب
.
وبحسب الموقع، فإنّ "التقرير الطبي وثّق تعرّض
شيرين
لإصابات متعددة في مناطق مختلفة من جسدها".
في المقابل، نفت صفحات فنيّة تعرّض شيرين لاعتداء على يدّ حسام حبيب، وأشارت إلى أنّ كلّ ما يتمّ تداوله غير صحيح.
Advertisement
مواضيع ذات صلة
أحمد سعد عن صورته مع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب: "ربنا يسامحنا على الجريمة دي"
Lebanon 24
أحمد سعد عن صورته مع شيرين عبدالوهاب وحساب حبيب: "ربنا يسامحنا على الجريمة دي"
12/12/2025 08:29:41
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟
Lebanon 24
ما حقيقة تعرّض الفنان وديع الشيخ لإطلاق نار في ضهر البيدر؟
12/12/2025 08:29:41
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
Lebanon 24
هذه حقيقة تعرّض عنصر من حركة فتح لمحاولة اغتيال داخل مخيم عين الحلوة
12/12/2025 08:29:41
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد أنباء عن وجود علاقة حب بينهما.. تطورات جديدة بين حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز!
Lebanon 24
بعد أنباء عن وجود علاقة حب بينهما.. تطورات جديدة بين حسام حبيب والفنانة اللبنانية شيراز!
12/12/2025 08:29:41
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
شيرين عبدالوهاب
عبدالوهاب
شيرين عبد
شيري
مصري
وهاب
تابع
قد يعجبك أيضاً
الفائز بسويسرا في "يوروفيجن 2024" يعيد جائزته احتجاجًا على مشاركة إسرائيل
Lebanon 24
الفائز بسويسرا في "يوروفيجن 2024" يعيد جائزته احتجاجًا على مشاركة إسرائيل
01:15 | 2025-12-12
12/12/2025 01:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟
Lebanon 24
من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟
00:16 | 2025-12-12
12/12/2025 12:16:48
Lebanon 24
Lebanon 24
"أكسر رقبة أي حد يكسرني".. حديث ياسمين عبد العزيز يثير ضجة
Lebanon 24
"أكسر رقبة أي حد يكسرني".. حديث ياسمين عبد العزيز يثير ضجة
23:43 | 2025-12-11
11/12/2025 11:43:03
Lebanon 24
Lebanon 24
هند صبري: فخورة لمنحي جائزة الراحل عمر الشريف
Lebanon 24
هند صبري: فخورة لمنحي جائزة الراحل عمر الشريف
17:49 | 2025-12-11
11/12/2025 05:49:08
Lebanon 24
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
Lebanon 24
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
16:12 | 2025-12-11
11/12/2025 04:12:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
Lebanon 24
بالصورة... شخصٌ واحدٌ فاز بأكبر جائزة "لوتو" في تاريخ لبنان
13:34 | 2025-12-11
11/12/2025 01:34:13
Lebanon 24
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
Lebanon 24
شقيقة المبدع جورج خباز.. ممثلة لبنانية تتعرض لحادث سير مروّع (فيديو)
08:38 | 2025-12-11
11/12/2025 08:38:32
Lebanon 24
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
Lebanon 24
حالات تسمّم في بلدة لبنانية.. أكثر من 70 مصابا بينهم راهبات
07:14 | 2025-12-11
11/12/2025 07:14:37
Lebanon 24
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
Lebanon 24
بعد تعرّضها لحادث سير ونقلها إلى المستشفى... ما هو وضع الممثلة لورا خباز الصحيّ؟
11:21 | 2025-12-11
11/12/2025 11:21:06
Lebanon 24
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
Lebanon 24
مداهمة في الأشرفية… وتوقيف مجموعة داخل منزل مُشتبه به
04:39 | 2025-12-11
11/12/2025 04:39:36
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في فنون ومشاهير
01:15 | 2025-12-12
الفائز بسويسرا في "يوروفيجن 2024" يعيد جائزته احتجاجًا على مشاركة إسرائيل
00:16 | 2025-12-12
من هو النجم الذي سيقدّم أغنية كأس الأمم الإفريقية 2026؟
23:43 | 2025-12-11
"أكسر رقبة أي حد يكسرني".. حديث ياسمين عبد العزيز يثير ضجة
17:49 | 2025-12-11
هند صبري: فخورة لمنحي جائزة الراحل عمر الشريف
16:12 | 2025-12-11
شعر بحالة إعياء شديدة ودخل إلى المستشفى.. ما الذي كُِشِفَ عن وضع الفنان سعد رمضان الصحيّ؟
15:12 | 2025-12-11
سيُغنّي جالساً... هذه آخر تطورات الحالة الصحيّة لتامر حسني
فيديو
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
Lebanon 24
هل بدأ العدّ التنازلي لعمل عسكري أميركي ضد فنزويلا؟
10:00 | 2025-12-11
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
Lebanon 24
محمد اسكندر يطلق " انسى وطنش ".. وملكة جمال تُشاركه الكليب !
05:09 | 2025-12-06
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
Lebanon 24
بسعر منافس جداً.. إطلاق هاتف جديد بقدرات تصوير مميزة (فيديو)
04:00 | 2025-12-06
12/12/2025 08:29:41
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Download our application
Follow Us
Download our application
Softimpact
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24