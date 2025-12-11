تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

ما حقيقة تعرّض شيرين عبدالوهاب لاعتداء عنيف على يدّ حسام حبيب؟

Lebanon 24
11-12-2025 | 23:00
زعم موقع "العاصمة"، أنّ الفنانة المصريّة شيرين عبدالوهاب تعرّضت لاعتداء جسديّ عنيف، على يدّ زوجها السابق الفنان حسام حبيب.


وبحسب الموقع، فإنّ "التقرير الطبي وثّق تعرّض شيرين لإصابات متعددة في مناطق مختلفة من جسدها".
 
 
في المقابل، نفت صفحات فنيّة تعرّض شيرين لاعتداء على يدّ حسام حبيب، وأشارت إلى أنّ كلّ ما يتمّ تداوله غير صحيح.
 
 
 
