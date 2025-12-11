تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
هند صبري: فخورة لمنحي جائزة الراحل عمر الشريف
Lebanon 24
11-12-2025
|
17:49
أكدت الفنانة
هند صبري
أنها تشعر بفخر كبير لحصولها على جائزة الفنان العالمي الراحل
عمر الشريف
.
وأشارت إلى أنها "مسرورة لأنها تقف اليوم على خشبة مسرح مهرجان "
البحر الأحمر
السينمائي الدولي" من خلال جوائز "
غولدن
غلوب
" إلى جانب الممثلة آليا بات، التي تعدّ إحدى ألمع نجمات الجيل الجديد وأكثرهنّ موهبة والتزاماً".
