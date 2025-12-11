تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
"أكسر رقبة أي حد يكسرني".. حديث ياسمين عبد العزيز يثير ضجة
Lebanon 24
11-12-2025
|
23:43
photos
تصدرت الفنانة
المصرية
ياسمين عبد العزيز
محركات البحث خلال الساعات الأخيرة بعد ظهورها في برنامج "معكم
منى الشاذلي
"، حيث كشفت العديد من أسرار حياتها الشخصية والمهنية، وتحدثت عن محطات مؤثرة مرّت بها خلال الفترة الماضية.
وخلال اللقاء، تناولت ياسمين كواليس مسلسلها الجديد "وننسى اللي كان" المقرر عرضه في
رمضان
2026، مؤكدة أنها خرجت من "دوامة كبيرة" جعلتها تعيد حساباتها في كل جوانب حياتها.
واعترفت ياسمين بأنها اتخذت في السابق قرارات خاطئة ووافقت على أمور اكتشفت لاحقاً أنها أضرّتها، قائلة عبارتها التي أثارت تفاعلاً واسعاً: "محدش يقدر يكسرني.. أكسر رقبة أي حد يكسرني".
كما تحدثت عن القرارات التي اتخذتها خلال العام الحالي، موضحة أنها استعجلت في بعض المواقف وندمت على بعضها، بينما وفّقت في خطوات أخرى. وأكدت أن مراجعة هذه التجارب شكّلت نقطة تحول دفعتها لمرحلة جديدة من الوعي والنضج.
وأشارت ياسمين إلى أنها باتت تعتمد على العقل والقلب معاً في اتخاذ قراراتها المقبلة، معتبرة أن هذه الموازنة منحتها رؤية أوضح واستقراراً أكبر.
