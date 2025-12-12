تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
الفائز بسويسرا في "يوروفيجن 2024" يعيد جائزته احتجاجًا على مشاركة إسرائيل
Lebanon 24
12-12-2025
|
01:15
أعلن الفنان السويسري نيمو، الفائز بمسابقة يوروفيجن 2024، أنه سيعيد جائزته التي حصل عليها، احتجاجًا على قرار اتحاد البث
الأوروبي
بالسماح لإسرائيل بالمشاركة في النسخة المقبلة للمسابقة رغم الانتقادات الدولية.
وقال نيمو: "في العام الماضي فزت باليوروفيجن وحصلت على جائزة قيمة، لكنني لم أعد أشعر بأنها تستحق مكانًا على رفوف منزلي". وأضاف أن قراره يأتي من تناقض واضح بين قيم المسابقة المعلنة، مثل الوحدة والشمولية والكرامة للجميع، وبين السماح لإسرائيل بالمشاركة رغم ما وصفته لجنة أممية بالإبادة الجماعية في غزة.
وأكد الفنان أن استمرار
إسرائيل
في التورط في الإبادة الجماعية وفق
لجنة التحقيق الدولية
التابعة للأمم المتحدة يعكس تعارضًا صارخًا مع قيم المسابقة. ولفت إلى أن انسحاب عدة دول من المشاركة، من بينها
هولندا
وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا، يوضح وجود خطأ جسيم في القرار.
واختتم نيمو تصريحاته بالتأكيد على امتنانه للجمهور، لكنه شدد على أن قيمه الشخصية لا تسمح له بالاحتفاظ بجائزة لم تعد تمثل مبادئه. (روسيا اليوم)
