الفائز بسويسرا في "يوروفيجن 2024" يعيد جائزته احتجاجًا على مشاركة إسرائيل

أعلن الفنان السويسري نيمو، الفائز بمسابقة يوروفيجن 2024، أنه سيعيد جائزته التي حصل عليها، احتجاجًا على قرار اتحاد البث بالسماح لإسرائيل بالمشاركة في النسخة المقبلة للمسابقة رغم الانتقادات الدولية.



وقال نيمو: "في العام الماضي فزت باليوروفيجن وحصلت على جائزة قيمة، لكنني لم أعد أشعر بأنها تستحق مكانًا على رفوف منزلي". وأضاف أن قراره يأتي من تناقض واضح بين قيم المسابقة المعلنة، مثل الوحدة والشمولية والكرامة للجميع، وبين السماح لإسرائيل بالمشاركة رغم ما وصفته لجنة أممية بالإبادة الجماعية في غزة.



وأكد الفنان أن استمرار في التورط في الإبادة الجماعية وفق التابعة للأمم المتحدة يعكس تعارضًا صارخًا مع قيم المسابقة. ولفت إلى أن انسحاب عدة دول من المشاركة، من بينها وإسبانيا وإيرلندا وسلوفينيا وآيسلندا، يوضح وجود خطأ جسيم في القرار.



واختتم نيمو تصريحاته بالتأكيد على امتنانه للجمهور، لكنه شدد على أن قيمه الشخصية لا تسمح له بالاحتفاظ بجائزة لم تعد تمثل مبادئه. (روسيا اليوم)

