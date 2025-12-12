تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير

جورج خباز يتألق بين النجوم.. قائمة جوائز مهرجان البحر الأحمر 2025 (فيديو)

Lebanon 24
12-12-2025 | 02:29
اختتم مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2025 دورته الخامسة بالإعلان عن الجوائز الرسمية، في حفل ختام شهد حضور نجوم بارزين ومخرجين صاعدين. وقد جاءت الدورة هذه لتبرز الأعمال السينمائية العربية والدولية التي تميزت بالجرأة والإبداع، ولتكرّم عددًا من الشخصيات الفنية المرموقة.

النجوم المكرّمون:

عهد كامل (ممثلة ومخرجة)

إدريس إلبا (ممثل ومخرج)

دارين أرونوفسكي (مخرج)

سلمان خان (ممثل)

يسرا (نجمة)

أنتوني هوبكنز (ممثل أسطوري)

أبرز الجوائز:

جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي: في ـ آي: في الحركة – جوليت بينوش

جائزة فيلم العُلا لأفضل فيلم سعودي (تصويت الجمهور): الهجرة – شهد أيمن

جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي: كولونيا – محمد صيام

التنويه الخاص من لجنة التحكيم: جيم 1983 – محمد أبو محيا

جائزة اليُسر الفضّية للفيلم القصير: الأراضي الفارغة – كريم الدين الألفي

جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير: مهدد بالانقراض – سعيد زاغا

جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائية: أصوات الليل – زانغ زونغشين

أفضل ممثلة: سيو سو-بين (عالم الحب)

أفضل ممثل: جورج خباز (يونان)
 

أفضل سيناريو: سيريل عريس (نجوم الأمل والأمل)

أفضل مخرج: أمير فخر الدين (يونان)

جائزة لجنة التحكيم: الهجرة – شهد آمين

جائزة اليُسر الفضّية للفيلم الطويل: اللي باقي منك – شيرين دعبيس

جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم طويل: أرض ضائعة – أكيو فوجيموتو.
لجنة التحكيم

البحر الأحمر

توني هو

أنتوني

الطويل

الدورة

القصير

سعودي

