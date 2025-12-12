جورج خباز يتألق بين النجوم.. قائمة جوائز مهرجان البحر الأحمر 2025 (فيديو)

اختتم مهرجان السينمائي 2025 دورته الخامسة بالإعلان عن الجوائز الرسمية، في حفل ختام شهد حضور نجوم بارزين ومخرجين صاعدين. وقد جاءت هذه لتبرز الأعمال السينمائية العربية والدولية التي تميزت بالجرأة والإبداع، ولتكرّم عددًا من الشخصيات الفنية المرموقة.



النجوم المكرّمون:



عهد كامل (ممثلة ومخرجة)



إدريس إلبا (ممثل ومخرج)



دارين أرونوفسكي (مخرج)



سلمان خان (ممثل)



يسرا (نجمة)



هوبكنز (ممثل أسطوري)



أبرز الجوائز:



جائزة الشرق لأفضل فيلم وثائقي: في ـ آي: في الحركة – جوليت بينوش



جائزة فيلم العُلا لأفضل فيلم (تصويت الجمهور): الهجرة – شهد أيمن



جائزة الجمهور لأفضل فيلم دولي: كولونيا – محمد صيام



التنويه الخاص من : جيم 1983 – محمد أبو محيا



جائزة اليُسر الفضّية للفيلم : الأراضي الفارغة – كريم الدين الألفي



جائزة اليُسر الذهبية لأفضل فيلم قصير: مهدد بالانقراض – سعيد زاغا



جائزة اليُسر لأفضل مساهمة سينمائية: أصوات الليل – زانغ زونغشين



أفضل ممثلة: سيو سو-بين (عالم الحب)



أفضل ممثل: خباز (يونان)

أفضل ممثل: جورج خباز (يونان)

أفضل سيناريو: سيريل عريس (نجوم الأمل والأمل)



أفضل مخرج: أمير فخر الدين (يونان)



جائزة لجنة التحكيم: الهجرة – شهد آمين



جائزة اليُسر الفضّية للفيلم : اللي باقي منك – شيرين دعبيس



