من نجوى فؤاد إلى عبلة كامل… قائمة فنانين شملتهم رعاية السيسي

وجّه بتوفير رعاية خاصة لكبار الفنانين والتكفّل بعلاجهم على نفقة الدولة، تقديرًا لعطائهم الفني ودورهم في تشكيل الوجدان المصري والعربي. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والحكومة والجهات المعنية.



وأعربت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن شكرها العميق للرئيس ، مؤكدة أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة لقيمة الإبداع الفني ولمكانة الفنانين الذين أسهموا في إسعاد الجمهور وصناعة الوعي الوطني عبر عقود.



وبحسب النقابة، بدأت الجهات المختصة عملية تنفيذ التوجيهات لضمان تقديم الرعاية الصحية والدعم اللازمين لعدد من الفنانين الكبار. وتشمل اللائحة: نجوى ، عبلة كامل، ضياء الميرغني، مشرف، جميلة عزيز، وأحمد فؤاد سليم.



وتستعد الجهات المعنية لوضع الخطط العلاجية الخاصة بكل حالة، بما يضمن متابعة صحية متكاملة لهؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمة راسخة في تاريخ الفن المصري. (فوشيا)

Advertisement