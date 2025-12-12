تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
فنون ومشاهير
من نجوى فؤاد إلى عبلة كامل… قائمة فنانين شملتهم رعاية السيسي
Lebanon 24
12-12-2025
|
04:22
photos
وجّه
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
بتوفير رعاية خاصة لكبار الفنانين والتكفّل بعلاجهم على نفقة الدولة، تقديرًا لعطائهم الفني
الطويل
ودورهم في تشكيل الوجدان المصري والعربي. وتأتي هذه الخطوة بالتنسيق بين رئاسة الجمهورية والحكومة والجهات المعنية.
وأعربت نقابة المهن التمثيلية، برئاسة الدكتور أشرف زكي، عن شكرها العميق للرئيس
السيسي
، مؤكدة أن هذا القرار يعكس تقدير الدولة لقيمة الإبداع الفني ولمكانة الفنانين الذين أسهموا في إسعاد الجمهور وصناعة الوعي الوطني عبر عقود.
وبحسب النقابة، بدأت الجهات المختصة عملية تنفيذ التوجيهات لضمان تقديم الرعاية الصحية والدعم اللازمين لعدد من الفنانين الكبار. وتشمل اللائحة: نجوى
فؤاد
، عبلة كامل، ضياء الميرغني،
عبد الله
مشرف، جميلة عزيز، وأحمد فؤاد سليم.
وتستعد الجهات المعنية لوضع الخطط العلاجية الخاصة بكل حالة، بما يضمن متابعة صحية متكاملة لهؤلاء الفنانين الذين تركوا بصمة راسخة في تاريخ الفن المصري. (فوشيا)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح السيسي
عبد الفتاح
عبد الله
الجمهوري
جمهورية
علاجية
